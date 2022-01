Coop zpřístupní svůj obchod i po zavíračce. Lidé v něm nakoupí s bankovní identitou

Mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic v pátek oznámila, že stahuje své týmy z polsko-běloruské hranice. Jako důvod uvedla, že jim polské úřady během tří měsíců, kdy vrcholila migrační krize, bránily v přístupu k pacientům. Skupiny migrantů podle organizace nadále přežívají v zalesněném pohraničním regionu za teplot pod bodem mrazu a bez přístupu k lékařské a humanitární pomoci, kterou zoufale potřebují.

"Od října jsme opakovaně žádali o přístup do oblasti s omezeným vstupem a ke stanovištím pohraniční stráže v Polsku. To vše ale neúspěšně," uvedla Frauke Ossigová, krizová koordinátorka Lékařů bez hranic pro Polsko a Litvu. "Víme, že tam jsou stále lidé, kteří hranici přecházejí, ukrývají se v lesích a potřebují pomoct. I když my jsme stále odhodlaní těmto lidem na útěku pomoc poskytnout, ať jsou kdekoliv, v Polsku se k nim nemůžeme dostat," dodala. Týmy Lékařů bez hranic nepochodily ani v Litvě a Bělorusku.

Polské úřady původně vyhlásily v pohraniční zóně výjimečný stav a později dalšími předpisy zakázaly humanitárním organizacím, ochráncům lidských práv či novinářům přístup do blízkosti hranic s Běloruskem, odkud se do Polska a dále do Evropské unie snaží od loňského roku dostat tisíce migrantů, původem hlavně z Blízkého východu a Afriky. Při pokusu o překročení hranic přišly podle médií více než dvě desítky lidí o život. Humanitární organizace podezírají Varšavu, že dělá vše pro to, aby zabránila migrantům požádat o azyl v Polsku.