Jste Češi, máte smůlu. Inspekce řeší první případy šikany na e-shopech kvůli původu

Rusko zastavilo dodávky ropy do běloruských rafinerií, surovina do nich neproudí už od 1. ledna. V pátek to oznámila běloruská státní energetická společnost Belněftěchim. Ruský provozovatel ropovodů Transněfť potvrdil, že ruské ropné firmy se teď dodávkám do Běloruska vyhýbají.

Minsk a Moskva se před koncem loňského roku nedokázaly dohodnout na podmínkách dodávek na letošní rok. Bělorusko je přitom důležitou tranzitní zemí pro přepravu ruské ropy dál na západ do zemí Evropské unie. Tranzit ale pokračuje bez přerušení, uvedla agentura Reuters.