Co všechno vytáčí Čechy při nakupování: pokladní a ostatní nakupující

"To bude na dlouho." "Proč to nemá připravené?" či "Proč neplatí kartou?" Nakupování dokáže Čechy snadno rozčílit. Jak ukázal průzkum společnosti Mastercard, než se zákazník do fronty postaví, pečlivě zmonitoruje obsah ostatních košíků a až pak si zvolí řadu. U pokladny ho znervózňuje zdlouhavé přehrabování v peněžence, trpělivost ztrácí i tehdy, když pokladní odbavuje zboží na páse příliš pomalu.

Čechům během nakupování výrazně vadí i to, když ostatní zákazníci nemají dopředu vybráno, co koupit (42 procent respondentů). Nebo když nakupují objemné nákupy i pro jiné lidi. Na druhou stranu 21 procent lidí konstatuje, že ve frontě je nevytočí vůbec nic. Celkem 40 procent respondentů v průzkumu Mastercard, který proběhl mezi více než 300 stovkami lidí ve věku 18 až 55 let, nakonec uvedlo, že si během nakupování raději zvolí samoobslužnou pokladnu. Při placení pak dominuje bezhotovostní transakce platební kartou či technologiemi před platbou v hotovosti. Většina dotazovaných (87 procent), která si vzpomíná na dobu před nástupem bezkontaktních plateb, je v současnosti považuje za rychlejší (98 procent) a dvě třetiny pak také za bezpečnější. "Oproti dřívějším dobám, kdy nakupující ve frontách rozčilovala platba kartou, se situace po deseti letech bezkontaktních plateb otočila, a naopak emoce zdvihá primárně právě zdlouhavé přepočítávání hotovosti," uvedl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko. Pro představu - k pokladně, která přijímá výhradně hotovost, by si nestoupla více než třetina (37 procent) dotázaných. Celkem 62 procent respondentů upřednostňuje bezkontaktní platbu také u jízdenek v městské hromadné dopravě. Podobně rozšířené jsou i platby v restauracích a barech (73 procent), na výletech po Česku (62 procent) nebo za parkovné (53 procent).