Češi skupují Alpu kvůli dezinfekci. Máme přetlak, výroba nestíhá, hlásí výrobce

Zájem o francovku Alpa v posledních dvou týdnech několikanásobně stoupl. Tradiční výrobek s vysokým obsahem lihu lidé i firmy při nynějším šíření koronaviru používají jako dezinfekci. Kapacity závodu akciové společnosti Alpa ve Velkém Meziříčí ale limitují dodávky surovin a obalů, řekl předseda představenstva Václav Novotný.

Kvůli přetlaku objednávek musel výrobce dočasně přerušit fungování e-shopu, zavřená je i podniková prodejna. "Děláme, co můžeme, ale extrémně zvýšit výrobu nemůžeme. Buď chybí nějaká surovina nebo obal," uvedl Novotný.

Jednoduché podle něj není ani obsazování pracovních směn, protože někteří zaměstnanci zůstali doma kvůli zavřeným školám nebo protože byli v nějakém rizikovém místě.

Firma má 80 zaměstnanců, do práce teď chodí méně než 70 lidí. "Na výpomoc jsme pozvali i důchodkyně, jsme rádi za každou pomoc," uvedl Novotný. Podnik zavedl řadu hygienických a bezpečnostních opatření, aby ochránil výrobu. Zrušené jsou návštěvy, služební cesty a porady, lidé chodí v rouškách i v kancelářích.

Tento týden by závod mohl vyrobit okolo 30 000 kusů dezinfekčních výrobků. Objednávky přijaté prostřednictvím e-shopu má společnost Alpa v plánu vykrýt do konce tohoto týdne. V příštím týdnu by chtěla obnovit prodej na internetu. Zároveň se dezinfekčními produkty snaží pokrývat alespoň částečně požadavky firem z města a jeho okolí.

Kromě francovky Alpa, která se vyrábí už 107 let nebo francovky Lesana má společnost Alpa široké portfolio výrobků obsahující i masážní gely a krémy. U francovky Alpa je základem receptury alkoholický roztok éterických olejů, silic, vonných látek ze 14 druhů bylin a přírodního mentolu z máty.