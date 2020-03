Češi skupují Alpu kvůli dezinfekci. Vizovický Jelínek začal prodávat i velejemný líh

Zájem o francovku Alpa v posledních dvou týdnech několikanásobně stoupl. Tradiční výrobek s vysokým obsahem lihu lidé i firmy při nynějším šíření koronaviru používají jako dezinfekci. Kapacity závodu společnosti Alpa ve Velkém Meziříčí ale limitují dodávky surovin a obalů, řekl předseda představenstva Václav Novotný. Vizovická likérka Rudolf Jelínek zase začala prodávat líh na přípravu dezinfekce.

Kvůli přetlaku objednávek musel výrobce dočasně přerušit fungování e-shopu, zavřená je i podniková prodejna. "Děláme, co můžeme, ale extrémně zvýšit výrobu nemůžeme. Buď chybí nějaká surovina nebo obal," uvedl Novotný.

Jednoduché podle něj není ani obsazování pracovních směn, protože někteří zaměstnanci zůstali doma kvůli zavřeným školám nebo protože byli v nějakém rizikovém místě.

Firma má 80 zaměstnanců, do práce teď chodí méně než 70 lidí. "Na výpomoc jsme pozvali i důchodkyně, jsme rádi za každou pomoc," uvedl Novotný. Podnik zavedl řadu hygienických a bezpečnostních opatření, aby ochránil výrobu. Zrušené jsou návštěvy, služební cesty a porady, lidé chodí v rouškách i v kancelářích.

Tento týden by závod mohl vyrobit okolo 30 000 kusů dezinfekčních výrobků. Objednávky přijaté prostřednictvím e-shopu má společnost Alpa v plánu vykrýt do konce tohoto týdne. V příštím týdnu by chtěla obnovit prodej na internetu. Zároveň se dezinfekčními produkty snaží pokrývat alespoň částečně požadavky firem z města a jeho okolí.

Kromě francovky Alpa, která se vyrábí už 107 let nebo francovky Lesana má společnost Alpa široké portfolio výrobků obsahující i masážní gely a krémy. U francovky Alpa je základem receptury alkoholický roztok éterických olejů, silic, vonných látek ze 14 druhů bylin a přírodního mentolu z máty.

Vizovická likérka nabízí líh vhodný i k přípravě dezinfekce

Likérka Rudolf Jelínek zase na poptávku zareagovala nabídkou šestasedmdesátiprocentního líhu vhodného i k přípravě vlastní dezinfekce. Kvůli legislativě není možné, aby likérka na trh dodávala přímo dezinfekční prostředky, proto do prodeje připravila alespoň základní složku, líh.

Příprava dezinfekčního roztoku je jednoduchá, návod je přímo na etiketě lahve. Prvních 4500 půllitrových lahví Velejemného lihu likérka stočila v pátek, v pondělí pak podobné množství, řekl obchodně-marketingový ředitel likérky Miroslav Motyčka.

"Poptávka je, lahve z první várky jsou v podstatě pryč, rozdali jsme je zaměstnancům a partnerským firmám. Prodáváme také na e-shopu," uvedl Motyčka. Cena lahve je 229 korun s DPH, podle likérky jde v podstatě o nákladovou cenu, výrobní náklady a spotřební daň, kterou musí odvést státu.

Na výrobu dezinfekce je třeba pět dílů lihu, jeden díl vody a 20 mililitrů peroxidu vodíku. Pokud nemají lidé peroxid k dispozici, mohou výslednou dezinfekci využívat i bez něj. Musí však počítat s tím, že líh pokožku silně vysuší. Když se líh nespotřebuje na přípravu dezinfekce, lze jej podle Motyčky zředit destilovanou vodou a využít pro přípravu domácí ořechovky nebo višňovky či jiných likérů.

Likérka je nyní podle Motyčky na polovině běžných tržeb v tomto období. "Polovina našeho prodeje směřuje do gastronomie, která nyní nefunguje. Rostou tržby na e-shopu, ale to nepokryje ztrátu," uvedl Motyčka.

Likérka zaměstnává 140 lidí, asi 30 procent pracuje z domova, obchodní zástupci čerpají dovolenou. U výrobních a technických profesí se zavedla opatření, aby se lidé potkávali co nejméně, v podstatě se firma rozdělila na dvě skupiny. Výroba jede podle Motyčky dále, všichni zaměstnanci mají roušky, všude, kde to dává smysl, je k dispozici dezinfekce a zavedla se další hygienická opatření. Pokud by však omezující opatření trvala déle, není vyloučeno, že by se výroba musela omezit. Likérka se zajímá o státní podporu pro firmy, na které dopadla opatření kvůli šíření nového typu koronaviru.

Likérka drží počet zaměstnanců. "Cítíme velkou podporu ze strany zaměstnanců, mají zájem na tom, aby firma jela dál," uvedl Motyčka.