Zásoby kávy, alkoholu, kondomů a těhotenských testů. Jak se nakupuje během lockdownu

Supermarketům a diskontům se v pandemii dařilo více než jiným otevřeným obchodům - tržby jim v meziročním srovnání dokonce stouply o osm procent. Vyplývá to z nových dat analýzy NielsenIQ. Zákazníci si v nich nahrazovali nákupy v drogeriích i restauracích. Platí, že sice omezili frekvenci nákupů o desetinu, průměrnou útratu během návštěvy prodejny ale navýšili skoro o pětinu - tedy o 351 korun.

Hned za supermarkety a diskonty se umístily hypermarkety, kterým loni tržby stouply přes pět procent.

Drogistické řetězce rostly méně, konkrétně jen o necelá dvě procenta. "Protože řada zákazníků upřednostňovala jeden velký nákup a drogistické produkty kupovali v obchodech spolu s potravinami," vysvětlují autoři analýzy. Celkem maloobchodní trh oproti roku 2019 vzrostl o 5,6 procenta.

Porovnání tržeb vybraných obchodů v roce 2020 oproti 2019

Například z říjnové ankety agentury ČTK vyplynulo, že do nákupů Čechů v obchodních řetězcích se promítly uzavřené školy - vzrostla proto poptávka po hotových jídlech, ale i čerstvém zboží jako ovoce, zelenina či maso. V důsledku uzavření restaurací se zase podle oslovených prodejců zvýšil zájem například o alkohol - tedy především o víno či pivo.

Naopak nejvíce, o 2, 4 procenta, loni poklesly tržby potravin na čerpacích stanicích. Ty trpěly sníženou mobilitou obyvatel. "Ale i zde byly patrné nárůsty tržeb v obdobích, kdy došlo k omezení nedělního prodeje u ostatních typů prodejen," ukazují výsledky.

Skokové tržby e-shopů

Speciální kategorií, kde Češi v pandemii výrazně utrácejí, jsou e-shopy. Loni růst tržeb na internetu podle dat NielsenIQ stoupl o polovinu.

"Retail obecně dokázal v extrémně krátké době změnit obchodní model a z prodeje v kamenných obchodech se přesunout do on-line prostředí. Právě koronavirový stav tyto procesy bezpochyby akceleroval. V řadě případů se on-line obchodování stane do budoucna dominantnější, což ovšem neznamená, že by kamenné obchody zmizely. Lidé mají rádi, když si některé zboží mohou prohlédnout a vyzkoušet si je," říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) Tomáš Prouza.

Například aktuální studie Společnosti Shopsys ukazuje, že Češi už nyní e-shopy tolik útokem jako začátkem loňského roku neberou - naopak, navštěvují je stabilněji a s přiměřenou kontinuitou.

"Češi se od minulého března naučili využívat e-shopy opravdu naplno. Zatímco při prvních lockdownech docházelo k obrovským skokovým nárůstům obratů e-shopů o desítky až stovky procent, aktuální lockdown přinesl pouze jejich mírné zvýšení v řádu jednotek procent. Lidé už jsou na tento způsob nakupování zvyklí, a proto další přesun spotřeby do on-linu bude spíše kontinuální než skokový. Zároveň neočekáváme, že při rozvolnění a otevření obchodů bude on-line segment slábnout," potvrzuje Matěj Kapošváry, obchodní a marketingový ředitel společnosti Shopsys.

Češi zavření doma

Spolu s tím, jak Češi zůstávali v průběhu roku zavřeni doma, se změnily i jejich potřeby a to, co nakupují. Uzavření gastronomického sektoru se promítlo do růstu produktů jak v oblasti kuchyňského náčiní, tak surovin na vaření - shodně rostly o 15 procent.

Rostla logicky také potřeba udržovat domácnost v čistotě, takže kategorie jako čističe toalet, mopy, čističe na podlahy nebo utěrky zaznamenaly meziroční nárůst o 10 až 20 procent. U zboží zaměřeného na dezinfekci domácností se tržby zvedly téměř o 120 procent.

"S omezením možností kulturního vyžití a užívání si nevšedních zážitků v běžném životě se změnily i další segmenty, kde si Češi v posledním roce více dopřávali. Došlo k významnému posunu u konzumace kávy. Kromě rostoucích prodejů kávovarů byl zřetelný příklon českých konzumentů k mleté a zrnkové kávě s růstem o 12 procent na úkor instantní kávy s poklesem o šest procent. Uzavření kin a domácí sledování televize a filmů pak vedlo ke zvýšené konzumaci například tortilla chipsů o 15 procent nebo popcornu dokonce o 92 procent," popisuje Karel Týra z NielsenIQ.

Zajímavostí rovněž je, že zatímco během loňských příprav na karanténu se zvýšily tržby z nákupu kondomů o pětinu, o Vánocích byly naopak o 11 procent nižší. Naopak během karantény první vlny klesaly tržby za sexuální stimulanty, během Vánoc však už rostly o pětinu. Velmi výrazně rostly tržby za těhotenské testy, zvýšily se o 21 procent.

Produkty pro zkrášlení utrpěly

Naopak prodeje v maloobchodě klesaly u kategorií, které jsou častěji nakupovány impulzivně - jde například o cukrovinky či žvýkačky.

Utrpěl i segment péče o krásu. "Omezení sociálních interakcí a nošení roušek či respirátorů vedlo k propadu dekorativní kosmetiky o 10 procent či vůní a deodorantů o sedm procent," shrnuje dále analýza NielsenIQ.

Jediným segmentem péče o krásu, který tak netrpěl, byla péče o pokožku. S častějším mytím rukou a používáním dezinfekcí totiž rostla potřeba lidí ji hydratovat a pečovat o ni.

Maloobchodní tržby v Česku kromě prodejů aut loni poprvé od roku 2012 meziročně klesly, a to bez očištění o sezonní vlivy o 0,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které začátkem února zveřejnil Český statistický úřad. S očištěním loňské tržby v maloobchodě klesly o 0,9 procenta.