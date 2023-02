Lidl a Kaufland začaly zálohovat "petky". Místo peněz za ně lidé dostanou slevu

Kromě skleněných lahví mohou zákazníci vybraných prodejen řetězců Lidl a Kaufland nově vracet také PET lahve a plechovky. Za vrácené obaly dostanou slevový kupon na vybraný sortiment. Pilotní projekt má zákazníky motivovat k tomu, aby více třídili. K povinnému zálohování, které funguje už ve dvanácti státech Evropské unie, má však Česko zatím ještě daleko.

Německé řetězce Kaufland a Lidl, které spadají do obchodní skupiny Schwarz, jsou prvními kamennými prodejnami v Česku, které k výběru PET lahví a plechovek přistoupily. "Tento společný projekt má za cíl dát zákazníkům možnost si systém zpětného odběru PET lahví a plechovek vyzkoušet před jeho samotným spuštěním v budoucnu v České republice," uvedla tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Jednorázové PET nebo hliníkové obaly ve čtvrtek začaly přijímat výkupní automaty v prodejnách Kaufland v Praze - Michli, Šternberku a v Olomouci-Neředíně. Lidl zapojil své provozovny ve Lhotecké ulici v Praze, ve Folmavské ulici v Plzni a v Trnkově ulici v Brně.

Pilotní projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek bude v prvních šesti prodejnách v provozu na neomezenou dobu. Kaufland i Lidl zároveň do budoucna počítají s postupným rozšiřováním testování také do ostatních měst.

Za alespoň šest obalů sleva

Již od roku 2020 funguje spolupráce mezi online supermarketem Košík a Mattoni, které vratnou službu se zálohovanými PET lahvemi rovněž nabízejí. Zákazníci vrátí nezmačkané PET lahve kurýrovi při následujícím závozu a dostanou za ně kredit pro další nákup.

Model Kauflandu a Lidlu je ale jiný. Vrácené lahve a plechovky vrátí řetězce zpět městu, od kterého musely dostat povolení pro sběr. Veškeré plastové obaly pak budou tříděny jako obsah žlutých popelnic. "Na lahve momentálně není záloha," vysvětlil mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Za minimálně šest nesešlápnutých plastových lahví, které zákazníci vybraných poboček do automatu odevzdají, dostanou slevový kupon. "Zákazník získá slevu 20 procent na sortimentní skupinu nápojů," upřesnil Myler. Nabídka, na který sortiment je zrovna sleva, se bude obměňovat. "Budeme to střídat po týdnu. Momentálně jde o slevu 20 procent na privátní značku našich balených vod," dodává za Kaufland Maierl.

Na návrh zákona se čeká

Ředitel sekce ochrany životního prostředí ministerstva životního prostředí David Surý uvedl, že testovací projekt řetězců má především ověřit, zda jsou lidé v Česku ochotní sběr plechovek a PET lahví navýšit.

O povinném zálohování PET lahví a plechovek se přitom v Česku mluví už několik let. Podle ministerstva životního prostředí by konkrétní návrh zákona mohl být připravený během letošního roku. Na vyšší míru recyklace tlačí rovněž plán Evropské unie, Česko se zavázalo do roku 2025 začít sbírat a recyklovat 77 procent PET lahví, do roku 2029 dokonce 90 procent.

Systém vracení by fungoval podobně jako u skleněných lahví. Ve větších supermarketech by byly odběrové automaty, které po odběru zákazníkovi vydají lístek s finanční částkou, která bude odečtena z dalšího nákupu. Záloha na lahev by se mohla pohybovat od tří do pěti korun. Na menších odběrových místech by odběr probíhal skrze skenování čárových kódů.

Povinné vracení plastových a plechových obalů dlouhodobě podporuje Iniciativa pro zálohování, tedy sdružení největších nápojářských firem v zemi. Zahrnuje společnosti Coca-Cola, Kofola, Mattoni, Heineken a Plzeňský Prazdroj, které dohromady kontrolují přes 60 procent trhu.

Naopak proti se dlouhodobě staví například Svaz měst a obcí ČR. Podle něj je Česko v třídění natolik efektivní, že je schopno dosáhnout limitů nastavených evropskou legislativou pouze systémem třídění.

Povinné zálohování PET lahví a plechovek má již 12 evropských zemí, v loňském roce se k nim přidalo i Slovensko. Nejdále jsou ve Švédsku či na Islandu, kde úřady systém zavedly už v 80. letech. Letos by se mělo přidat například Irsko, Rumunsko, Řecko či Portugalsko, v příštím roce Velká Británie a Polsko.