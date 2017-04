Bonbony Sparta se vracejí na trh. Mistrová z Moravy si na protest přehazuje směny

AKTUALIZOVÁNO před 20 minutami

Potravinářská firma Nestlé vrátí téměř po 40 letech do prodeje bonbony Sparta. Tradičním Sláviím s kakaovou náplní a Klokankám s příchutí mentolu se tak na pulty vrátí rival, který se je bude snažit porazit ovocnou chutí. Obnovení výroby se neobešlo bez protestů ze strany fanoušků jiných fotbalových klubů.

Doporučujeme

Holešov - Bonbony Sparta, které se v Československu prodávaly v sedmdesátých letech minulého století, se vracejí na trh. Nadnárodní společnost Nestlé je v obměněné podobě začala vyrábět ve své továrně Sfinx v Holešově.

Z tamní výrobní linky tak nyní sjíždějí podobně jako dosud bonbony konkurenčních fotbalových klubů Slavia a Bohemians (ty se prodávají pod názvem Klokanky).

S nápadem vyrábět bonbony pro fanoušky Sparty přišel vedoucí obchodního týmu Nestlé z regionu střední a jižní Čechy. "Pamatuji, že jsem si Sparty kupoval jako kluk a střídal jsem je se Sláviemi. Ač nejsem fotbalový fanda, tak Sparta jako klub má docela dost členů a fanoušků a příznivců, tudíž potenciálních zákazníků," vysvětluje Jiří Hurt.

Představenstvo Nestlé Česko jeho návrh schválilo. Bonbony se už začaly vyrábět, a to s dvěma příchutěmi - citronovou a višňovou. V minulém století se furé plnilo náplní griotkovou a dýňovou.

Protest na lince

Zavedení nového výrobku však v továrně provázely menší protesty příznivců jiných fotbalových klubů. "Mistrová ve Sfinxu trvala na změně směny, aby neobsluhovala linku, když pojedou Sparty. Nemá moc ráda žádný pražský klub, protože je z Moravy, ale když už, tak fandí spíše Slavii," říká mluvčí Nestlé Andrea Brožová.

Potravinářská firma bude Sparty vyrábět zhruba do podzimu. Z výrobní linky by mělo sjet kolem 18 tun žlutých a červených bonbonů. Pokud se však limitovaná série 200 tisíc sáčků osvědčí, může se zařadit do stálého portfolia společnosti.

První Sparty se objeví na trhu už na konci května v prodejnách řetězce Albert. S hlavním odbytem však Nestlé počítá až na podzim, kdy hodlá bonbony propagovat na stadionech či ve fanklubech a jejich distribuci tak rozšířit mezi všechny potenciální fanoušky. Předpokládá totiž, že na rozdíl od Klokanek a Slávií, které si lidé kupují kvůli chuti po celém Česku, si budou Sparty kupovat hlavně příznivci letenského klubu.

"Máme smlouvu se Spartou, která je výhodná pro obě strany. Fotbalový klub nám také bude pomáhat s propagací výrobků," říká mluvčí Nestlé s tím, že cenové podmínky dohody jsou předmětem obchodního tajemství.

Prodejcům doporučí stejnou cenu jako u Slavie - tedy 16,90 koruny za 90 gramů. Vývoz těchto bonbonů na Slovensko firma neplánuje.

Na bonbony se těší už i pětiletá Ela z Chebu, která Spartě fandí. Z obalu byla nadšená. "Sparta, jůůůůů, Sparta. To si asi koupím, i když višňovou moc ráda nemám," říká malá fanynka.

Bonbony Sparta se začaly vyrábět ve státním podniku Čokoládovny Praha, který byl předchůdcem Nestlé, na konci 60. let minulého století podobně jako Slavie (1965) a Klokanky (1967). Největší prodejní boom si užily v sedmdesátých letech, kdy se však přestaly - na rozdíl od konkurenčních fotbalových bonbonů - vyrábět.

Slávií se ročně vyrobí více než dva miliony sáčků, tedy přes 200 tun; Klokanek o trochu méně, zhruba 1,6 milionu sáčků. Prodeje obou bonbonů jsou podle Nestlé stabilní.

Baníčky z Polska

Bonbony s názvem fotbalového klubu prodává na českém trhu také společnost Bohemia Marketing. V roce 2010 pustila do oběhu pro příznivce Baníku Ostrava bonbony Baníčky, které odebírá z Polska. Vedle sportovních klubů je nabízela i v Globusu v Ostravě, Havířově, Opavě a Praze na Zličíně, ale spolupráce s řetězcem kvůli malým prodejům skončila.

Výrobu bonbonů pro další fotbalové či hokejové kluby - jako například Sigma Olomouc, Kometa Brno či Bílí Tygři z Liberce - společnost Nestlé neplánuje. Vývoj zcela nového výrobku včetně obalu je totiž časově a finančně mnohem nákladnější než obnova staré značky.

Související články