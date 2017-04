Některé hračky na českém trhu obsahují škodlivé látky, zjistilo sdružení Arnika

před 25 minutami

Z 21 testovaných hraček se vysoká koncentrace prokázala celkem u sedmi. Látky, které se používají za účelem zpomalení hoření, se podle ekologů dostávají do hraček z recyklovaných plastových částí staré elektroniky. Mohou se následně podílet na vzniku poruch chování.

Praha - Některé levnější plastové hračky obsahují takzvané zpomalovače hoření, tedy toxické látky snižující hořlavost materiálů, patří mezi ně například polychlorované bifenyly. Vyplynulo to z průzkumu ekologické organizace Arnika ve 26 zemích, jehož výsledky sdružení prezentovalo na dnešní tiskové konferenci. Zpomalovače hoření se podle ekologů do hraček dostávají z recyklovaných plastových částí staré elektroniky.

Podle koordinátorky mezinárodního monitoringu z Arniky Jitky Strakové se v sedmi z 21 analyzovaných předmětů zakoupených v ČR našly koncentrace, které lze považovat za vysoké. "Mohou za to příliš benevolentní pravidla pro nakládání s elektroodpadem a s plasty obsahujícími tyto látky," uvedla Straková.



Velkou část vzorků tvořily známé "Rubikovy kostky". Mezi zbožím z ČR se ale nejvyšší koncentrace toxických látek našly v hračce "prstový skateboard" (mezi hračkami) a v černé čelence do vlasů (mezi zbožím pro dívky a ženy). Ve dvou Rubikových kostkách z černého plastu se našly jak PBDE, tak HBCD.



Výsledky průzkumu ukazují, že ani český trh není výjimkou a dostávají se sem výrobky z recyklátů vyrobených z plastů získaných většinou z elektrošrotu vyvezeného do Číny či jiných rozvojových zemí. V rámci celého mezinárodního monitoringu byly nejvyšší hodnoty zjištěny v předmětech zakoupených v Nigérii a Argentině.

Podle nedávných studií jsou bromové zpomalovače hoření nebezpečnější, než se předpokládalo. Podílejí se na vzniku poruch chování, a také se mohou do lidského organismu dostávat kůží. Mají negativní účinky i na reprodukční i hormonální soustavu.

Každé patnácté dítě v Česku trpí podle Jindřicha Petrlíka z Arniky hyperkinetickou poruchou (tzv. ADHD syndrom). "Jeho výskyt se za posledních deset let až čtyřnásobně zvýšil. Na vzniku této nemoci nebo poruch učení se podílí mnoho různých faktorů včetně nadmíry toxických látek, se kterými by děti a těhotné ženy neměly přicházet do styku," řekl Petrlík.

Evropská unie prosazuje koncept cirkulární ekonomiky, tedy že by se maximum odpadů mělo recyklovat. "S tím souhlasíme, problém je ale přístup některých politiků. Ti chtějí recyklovat i toxické látky v odpadech a podřizují tomu i nastavení limitů pro jejich obsah v odpadech. V podstatě tak umožňují otrávení cirkulární ekonomiky a lidé tak ztrácí důvěru v recyklaci plastů," upozornila Karolína Brabcová z Arniky.

Výsledky studie podle Arniky poslouží jako podklad pro nadcházející jednání vlád o zpřísnění limitů pro obsah škodlivých látek a o zákazu jejich recyklace v plastech v Ženevě.

autor: ČTK

