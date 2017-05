Nová aplikace ukáže cestu masa od farmáře na talíř. Má zatím jediný nedostatek: Chybí v ní data

před 30 minutami

Na český trh vstupuje nová aplikace FoodCzech zaměřená na kontrolu kvality potravin. Zatím se zaměří na maso z Česka, u kterého dokáže odhalit například jeho původ, stáří či datum spotřeby. Později se chce rozšířit na další potraviny a mapovat i cesty zboží od zahraničních dodavatelů k českým spotřebitelům. Aplikace se teprve rozjíždí, takže v supermarketu si ji zatím zákazník vyzkoušet nemůže.

Praha - Původ masa v obchodě by vám měl v blízké budoucnosti odhalit váš mobil. Technologická firma DataSpring vyvinula aplikaci FoodCzech, která mapuje cestu masa od chovatele k zákazníkovi. Kupujícímu po naskenování QR kódu ukáže například to, z které farmy maso pochází, kdy se dostalo na jatka a dokdy se má sníst.

Zákazník tak může kontrolovat původ masa a ověřit si, že kus, který je nabízen jako český, z tuzemska skutečně pochází. Aplikace, která je ke stažení zdarma, se ale teprve rozjíždí, takže v supermarketu si ji zatím zákazník vyzkoušet nemůže. Firma nyní začne oslovovat právě i velké obchodní řetězce, aby se do nové služby zapojily.

"Prodejci nabízejí mnohem více českého masa, než jsou čeští farmáři schopni vyprodukovat, aplikace dává zákazníkům do ruky jednoduchý nástroj, kterým si všechny deklarované informace mohou ověřit," vysvětluje jeden z důvodů, proč by aplikace mohla uspět, Radek Janeček, majitel Agrodružstva Miroslav, které aplikaci testovalo.

Kolik vepřového masa v ČR vyrobíme, dovezeme a spotřebujeme Rok Výroba v ČR Dovoz Vývoz Spotřeba Dovoz v % vůči spotřebě 2010 366.4 279.6 68.6 574.0 48.7 2011 350.3 301.7 76.8 576.3 52.4 2012 303.6 328.5 77.6 556.6 59.0 2013 310.2 321.1 86.2 545.2 58.9 2014 312.5 325.0 92.9 546.2 59.5 2015 309.8 339.5 86.5 563.0 60.3 2016 310.5 355.2 93.7 572.0 62.1 Zdroj: Agrární komora, údaje jsou udány v tisících tun živé hmotnosti

Do kolečka se však musí zapojit všechny články řetězce - farmář, jatka, prodejce i státní správa, teprve pak se zákazník dozví celou historii masa, které kupuje. Pokud z něj někdo vypadne, ucelená informace se ke spotřebiteli nedostane. Do projektu by se tak měli podle Janečka zapojit všichni, kteří si za svou prací stojí a mají zájem o férovou a otevřenou komunikaci se zákazníkem. Nová technologie zaznamená podle něj každý krok masa na cestě ke spotřebiteli a ohlídá, aby cestou nikdo nešvindloval třeba s datem spotřeby, informací o stáří poraženého skotu či právě s deklarací původu masa.

"Díky neustálým křížovým kontrolám mezi články výrobního řetězce a státní správou (portál ministerstva zemědělství eAGRI nebo systém Státní veterinární správy) totiž nemůže dojít k obcházení systému," vysvětluje Zdeněk Honek, obchodní ředitel společnosti DataSpring, která technologicky zajišťuje sběr informací a chod nové aplikace.

Projekt je nový, takže napojování zmíněného řetězu teprve začíná. Firma nyní začne oslovovat firmy i zákazníky. Z řetězců chce oslovit jak lokální sítě, jako je Brněnka či COOP, tak i velké supermarkety a hypermarkety, jako je Albert, Billa, Kaufland, Lidl nebo třeba Penny Market. Zástupci DataSpring předpokládají, že do jednoho roku se jim podaří zapojit velkou část oslovených firem.

"Pro všechny je to velký marketingový přínos. Kdo se do systému zapojí, tak zákazníkům může doložit, že vše, co deklaruje, je pravdivé. A kdo se do systému nezapojí, u toho se na to spolehnout nejde," říká Radim Klabal, který je architektem celého systému.

Vedle Agrodružstva Miroslav se do systému už nyní chce zapojit i Gregor Mareček, majitel brněnské restaurace Boulevard a steak housu U starýho Billa. Mareček do těchto restaurací už více než rok odebírá maso z takzvaných masových bedýnek, které deklarují původ zboží z Česka, a zaznamenává s ním u svých hostů úspěch.

"Zákazníci se na původ masa ptají stále častěji a zhruba polovina z nich dává přednost českému masu, pokud je kvalitní a není předražené. Chci jim proto nabídnout, aby si původ masa díky aplikaci ověřili a byli si jisti, že dostávají přesně to, co si objednali," vysvětluje Mareček s tím, že aplikace ověří například i to, že dostali na talíř dražší kýtu, a ne levnější plecko. "Zda budeme tisknout QR kódy přímo do jídelního lístku, zatím nevím, ale aplikace je mi sympatická," dodává.

Mobilní aplikace FoodCzech je zatím dostupná pro operační systém Android, ke stažení bude dostupná během dnešního odpoledne.

Ačkoliv má sloužit hlavně zákazníkům, aby se lépe orientovali na trhu, pomoci může i ostatním. Pěstitelům či výrobcům dokáže například zaručit, že spotřebitelé poznají jejich výrobky a snadno se dostanou na jejich webové stránky nebo do e-shopu. Zpracovatelům usnadní kontrolu a evidenci potravin a obchodníci mohou mít jistotu, že svým zákazníkům nabízí kvalitní potraviny s jasně identifikovatelným původem.

České maso je podle Zdeňka Honka z DataSpring první komoditou, kterou bude aplikace sledovat. Není však problém do ní zapojit i další potraviny, jako jsou vejce, víno, mléko a mléčné výrobky, a rozšířit ji i do zahraničí. Technologická firma bude získávat peníze od podniků, které se do služby připojí. "Za správu poskytovaných dat budeme účtovat halířové částky za kilogram sledovaného masa," upřesňuje Honek. Koncoví zákazníci budou službu využívat zdarma.

Aplikace je podle Radima Klabala unikátní jak v Česku, tak v celé Evropě. "Je to první systém, který propojuje všechny články od stáje po vidličku konečného spotřebitele a data jsou navíc křížově kontrolována, takže nemůže docházet k falšování," vysvětluje Klabal.