S každou tiskovkou nákupy rostou, hlásí e-shop. V obchodech však panika zatím nehrozí

Během jarní pandemie koronaviru se Češi naučili při jedné návštěvě obchodu naplnit svůj košík více, než byli zvyklí. A činí tak doteď, i když o masové vytváření zásob se tentokrát zdaleka nejedná, hlásí obchodní řetězce. Pokud teď o něco roste zájem, jsou to podle nich nejrůznější dezinfekce a školní výbava.

Během letošního března a dubna vzrostla velikost nákupního koše oproti stejnému období loni až o 40 procent. Už koncem dubna ale společnost Nielsen zjistila, že se velikost nákupů opět zmenšuje. "V květnu jsme za průměrný nákup zaplatili už 'jen' o čtvrtinu víc než před rokem," popsala společnost.

Někteří prodejci přesto potvrzují, že zvyk Čechů nakoupit během jednoho nákupu o něco více přetrvává dodnes. "Stále platí, že vzrostl nákupní košík a nakupovat chodí méně lidí, ale toto je trend, který se drží již od března či dubna," říká za prodejny Tesco mluvčí Václav Koukolíček s tím, že jinak ale ke změně chování zákazníků i přes současný nárůst počtu nemocných koronavirem nedochází.

Snahu předzásobit se na "horší časy", jakou bylo možné sledovat na jaře, nyní neregistrují ani Penny Market, Albert či Kaufland. "Složením nákupního košíku letošní září z hlediska dlouhodobého průměru nijak nevybočuje. Zákazníci se věnují klasickým nákupům, které odpovídají tomuto období, to znamená, že vedle potravin nakupují i školní výbavu," doplňuje mluvčí řetězce Globus Lutfia Volfová.

Na jaře Češi ve velkém vykupovali zejména trvanlivé potraviny, jako je rýže, těstoviny nebo konzervy, což se nyní neděje. Jestli je o něco větší zájem, jsou to dezinfekce. "Masové nárůsty nákupů v našich prodejnách nepozorujeme, aktuálně tak zákazníci do zásoby nenakupují. Nyní v rámci naší nabídky evidujeme například rostoucí poptávku po gelech na ruce a antibakteriálních ubrouscích," potvrzuje za prodejny Lidl Iveta Barabášová.

Zájem roste, ale panika to není, hlásí e-shopy

Internetové obchody Košík.cz a Rohlik.cz ovšem od konce prázdnin zvýšený zájem o své služby registrují. Vyšší poptávka se podle nich se začátkem školního roku dala čekat, nepopírají ale zároveň, že svou roli hrají také zpřísňující se opatření proti koronaviru.

Konkrétně Košík.cz má podle svého výkonného ředitele Tomáše Jeřábka nyní o desetinu více nakupujících a sleduje zhruba o 20 procent větší návštěvnost.

"Počet nákupů významně roste od konce prázdnin, prokazatelně rychleji však začal růst po tiskové konferenci ministra zdravotnictví v polovině minulého týdne. Platí tedy přímá úměra mezi zaváděnými opatřeními a zásobováním domácností přes internet. Některé závozové termíny opět začínají být nedostupné, ve špičkách to může být půlden dopředu i více. Rozhodně se však z našeho pohledu nejedná o prudký nárůst zájmu," řekl agentuře ČTK Jeřábek.

Lidé podle Jeřábka nebudou chtít předcházet pouze případné nákaze koronavirem, ale jakékoliv sezonní viróze.

Konkurenční Rohlik.cz zaznamenal podle své mluvčí Zdeňky Svobody Kuhnové vyšší zájem o 10 až 15 procent. "Nejedná se o nějaké zásobovací nákupy. Pouze větší zájem zákazníků nakoupit si z bezpečí a pohodlí domova," upřesnila.

Na jaře firma podle ní byla limitována skladovými kapacitami. Ty nyní v Praze i Brně zvyšuje. Podle Svobody Kuhnové jde o dlouhodobě plánovaný projekt, který měl zajistit plynulý provoz na Vánoce. Výhodu může podle ní přinést ale už na podzim, pokud by zákaznická poptávka dál rostla.

V pátek večer se nicméně návštěvníci webu a mobilní aplikace Rohlik.cz dozvěděli, že kurýři mají s doručováním některých objednávek přece jen problémy. "Vážení zákazníci, jsme si vědomi toho, že naše kapacita a schopnost doručit nákupy do několika málo hodin trpí. Poptávka po naší službě se díky mimořádné situaci dramaticky zvyšuje a my děláme co můžeme, abychom zajistili dostatek pracovníků. Všechny Vás moc prosíme o Vaši trpělivost a shovívavost," stojí v upozornění.