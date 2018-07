Na zájemce o státní půjčku pro mladé čeká více papírování, než je u běžných hypoték

Státní fond bydlení otevře příjem žádostí v polovině srpna. Konkrétní podmínky, které žadatel musí splnit, přitom vyšly ve Sbírce zákonů teprve v pondělí.

Praha - Zájemci o státní půjčky na bydlení pro mladé musí během pár týdnů stihnout připravit žádost, včetně všech potřebných kritérií, aby zvýšili svou šanci peníze letos získat. Času na případnou opravu žádosti o úvěr totiž bude málo a čeká se velký zájem veřejnosti.

Náležitostí je přitom více, než obvykle žádají banky. Státní fond bydlení otevře příjem žádostí v polovině srpna, nařízení vlády s konkrétními podmínkami, které žadatel musí splnit, přitom vyšlo ve Sbírce zákonů teprve v pondělí.

Samotný formulář bude dostupný na stránkách státního fondu během července. Úroková sazba bude činit minimálně jedno procento, v současnosti je to 1,12 procenta. Bude tedy výrazně nižší, než je u klasických hypoték.

Podle fondu je zájem mladých velký, letos má pro ně k dispozici jen 650 milionů korun. Odborníci ovšem jen odhadují, kolik žadatelů může tato částka uspokojit.

"Může to být 400 až 600 zájemců o úvěr na byt nebo rodinný dům. Hodně bude záviset na tom, kolik fond přidělí menších půjček na modernizaci. A také jak žadatelé a fond zvládnou složitou administrativu, která bude náročnější než v bankách," říká Libor Ostatek, ředitel poradenské společnosti Golem Finance.

Už nyní ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách informuje, že lhůta pro vyřízení úplné žádosti na pořízení nemovitosti je za běžného provozu do 60 dnů. Na vrácení žádosti kvůli její neúplnosti bude fond mít až 30 dnů. Když v požadované lhůtě žadatel podklady nedoplní, půjčku nedostane.

Fond začne žádosti přijímat už od 15. srpna a ty, které nebudou mít požadované podklady, bude vracet k doplnění. Žádosti bude vyřizovat v pořadí, jak mu budou doručeny buď osobně, nebo klasickou poštou. Ty, na které letos peníze nebudou stačit, fond slibuje převést do příštího roku.

Stát na koupi či stavbu rodinného domu půjčí až dva miliony korun, na byt až 1,2 milionu a na modernizaci bydlení 300 tisíc. Půjčka bude maximálně do 80 procent hodnoty nemovitosti.

O úvěr mohou požádat nejen manželé, ale i lidé, kteří nežijí v manželství nebo v registrovaném partnerství, pokud pečují o dítě do 15 let. U manželů nejsou děti podmínkou. Věkovou podmínku do 36 let nemusí splnit oba žadatelé.