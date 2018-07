Ministr práce Krčál chce zvýšit rodičovský příspěvek. Řekl to při jmenování náměstků

Krčál zopakoval své priority na ministerstvu, kterými jsou zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 korun nebo přijetí zákona o sociálním bydlení.

Praha - Náměstkem ministra práce Petra Krčála (ČSSD) pro informační technologie, rozpočet a evropské fondy se stal Tomáš Martinec a Robin Povšík.

Krčál oznámil, že Martince a Povšíka nyní považuje za dva své nejbližší spolupracovníky. S Povšíkem se ale domluvil, že jeho působení na ministerstvu bude časově omezené, než ho vystřídá Jiří Vaňásek, jehož ministr označil za odborníka uznávaného napříč politickými stranami. "Já bych velmi rád, abychom ho do 14 dnů mohli uvést do funkce," řekl Krčál na tiskové konferenci.

Na další volná místa náměstků chce Krčál vypsat výběrová řízení. Do budoucna by ale chtěl změnit rozdělení oblastí, které jednotliví náměstci spravují. "Já se netajím s tím, že ta struktura mi příliš nevyhovuje," řekl. Chtěl by, aby jeden náměstek spravoval samostatně informační technologie a další měl na starosti otázky ekonomiky a evropských fondů.

Martinec připomněl, že ministerstvo pod vedením Němcové podalo 11 trestních oznámení kvůli zakázkám, které vyhlásil resort za bývalé ministryně Michaely Marksové (ČSSD). Náměstek dnes vyloučil, že by úřad s novým vedením tato trestní oznámení stahoval, podle něj je třeba vyčkat na výsledek šetření, které vedou orgány činné v trestním řízení.

Krčál dnes také zopakoval své priority na ministerstvu, kterými jsou přijetí rodinného balíčku zahrnujícího zvýšení rodičovského příspěvku z 220 000 na 300 000 korun nebo přijetí zákona o sociálním bydlení, na kterém chce spolupracovat s ministerstvem pro místní rozvoj.

V nejbližší budoucnosti chce také řešit situaci na ministerstvu, kde odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. "Byla vyhlášena zejména kvůli tomu, jakým způsobem tady byly zadávány úkoly," řekl ministr. O záležitosti už jedná s odborovými organizacemi a dořešit ji chce v příštím týdnu tak, aby odbory stávkovou pohotovost zrušily.