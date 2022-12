Minimální mzda má růst, řada profesí si ale nepolepší. Zjistěte, kolik máte zaručeno

Minimální mzda by měla od ledna vzrůst o 1100 korun měsíčně. Navrhuje to ministerstvo práce a sociálních věcí, které ovšem počítá i s tím, že takzvaná zaručená mzda se téměř nezmění. Ta jednotlivým profesím garantuje mzdové minimum a dosud rostla spolu s minimální mzdou. Tentokrát by ale vyšší příjem měli dostat jen lidé na nejhůře a nejlépe placených pozicích. Podívejte se, o které se jedná.

Zvýšení minimální mzdy tentokrát jinak Minimální mzda je nejnižší přípustná odměna za práci v klasickém režimu 40 hodin týdně. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ji chce od ledna zvýšit ze současných 16 200 korun na 17 300 korun. Základní hodinová sazba by vzrostla z 96,40 na 103,80 koruny. Minimální mzda by tak měla dosahovat více než 40 procent průměrné mzdy. Doporučení Evropského parlamentu pro státy unie je, aby tento podíl činil 50 procent. Čistá minimální mzda by podle návrhu měla příští rok dosáhnout výše 15 371 korun. Podle ministerstva má lidi více motivovat k práci "na bílo", tedy zajistit alespoň základní životní potřeby bez závislosti na sociálních dávkách v hmotné nouzi. Minimální mzdu nicméně v Česku pobírá jen zhruba 130 tisíc zaměstnanců. Zajímavější tak pro Čechy zůstavá takzvaná zaručená mzda, která se týká výrazné většiny z nich. Jednotlivým profesím totiž garantuje výši nejnižšího možného příjmu. Doposud vždy rostla úměrně s minimální mzdou. Je rozdělena do osmi skupin. Zatímco do první skupiny patří manuální práce, do nejvyšší osmé skupiny naopak vysoce kvalifikované pozice. Nyní to přitom vypadá, že většina profesí mezi těmito stupni se od Nového roku z vyššího příjmu těšit nebude. "V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se navrhuje valorizovat nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 1. a 8. skupinu prací. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 2. až 7. skupinu prací se navrhuje pro rok 2023 ponechat ve stávající výši," přiznává ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém návrhu. Pro zaručenou mzdu platí, že pokud nedosáhne odměna nejnižší stanovené úrovně, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci rozdíl doplatit. Pokud ovšem jeho mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, platí jiná pravidla. Zaměstnavatelé dlouhodobě systém zaručených mezd kritizují, například podle Hospodářské komory je v privátní sféře kontraproduktivní a v mnoha případech omezující. V následujícím přehledu se dozvíte, do jaké pracovní skupiny patříte a jaké minimum byste měli od ledna vydělávat.