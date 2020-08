Málokdo na něj dosáhne a přichází pozdě, kritizuje asociace bonus pro "dohodáře"

Za vraždu mladíka z Varnsdorfu stráví dvaadvacetiletý Jiří Nosek 14 let ve vězení. Následně půjde do zabezpečovací detence, potvrdil v úterý odvolací pražský vrchní soud. Muž svého známého bodl o Velikonocích 2017 do břicha, mladík na místě vykrvácel. Znalci původně označili Noska za schizofrenika. Další posudek ale s diagnózou nesouhlasil, muž podle něj trpí pouze poruchou osobnosti. Za vraždu je odpovědný.

"S ohledem na okolnosti je uložení čtrnáctiletého trestu na místě," uvedl předseda senátu Michal Hodoušek. Podle něj je trest přísnější než obvykle, ale není nezákonný. Muži přitížilo zejména to, že vraždu spáchal bez výraznějšího motivu. Znalecký posudek pak označil Noska za velmi nebezpečného člověka, jehož náprava bude obtížná. Soud mu proto ponechal i následně uloženou detenci. "Trpí těžkou disociální poruchou," dodal soudce.