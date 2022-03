Desetina mladých Čechů plánuje vlastní bydlení. O splátkách má ale nereálné představy

Koupi nebo stavbu nemovitosti plánuje během příštích dvanácti měsíců každý desátý mladý Čech od 26 do 36 let, tedy přibližně 150 tisíc lidí. Dalších patnáct procent mladých se chystá bydlení rekonstruovat. Vyplývá to z březnového průzkumu NMS Market Research mezi tisícem respondentů, který ve čtvrtek představila skupina ČSOB.

Průzkum dále ukázal, že během dalších pěti let se chystá své bydlení změnit asi polovina mladých. Snaha o zajištění vlastního bydlení je podle průzkumu pro mladé rodiny stále velmi důležitá, a to i přes rostoucí úrokové sazby i ceny nemovitostí. Související Realitní bublina asi konečně praskne, věří experti. Rusové se už bytů v Česku zbavují "Aktuální situace na trhu hypoték a rostoucí výše úrokových sazeb nejvíce dopadá na mladé rodiny, které touží po vlastním bydlení. Právě tito lidé ale tvoří mimořádně důležitý sektor pro celou ekonomiku," uvedl člen představenstva ČSOB Jan Sadil. Za dostatečný měsíční příjem k pokrytí hypotéky považuje polovina mladých alespoň 35 tisíc korun čistého, nejčastěji by žádali o hypotéku mezi dvěma a třemi miliony korun. Třetina z nich by si přála, aby měsíční splátka nepřesáhla 10 tisíc korun. Již nyní si spoří 70 procent mladých, často přes stavební spoření. Postupně se zvyšuje podíl těch, kteří mají našetřeno přes 100 tisíc korun. Související Mapa: Nejdražší je Staroměstská. Projděte si aktuální ceny bydlení podle stanic metra Přesto však z dat vychází, že mladí výši hypotéky i měsíčních splátek proti aktuální situaci na trhu podceňují. "Již nyní například dosahuje průměrná hypotéka u této věkové skupiny 3,6 milionu korun," doplnil předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Jiří Feix.