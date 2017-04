Koruna po dvou týdnech obrátila směr. Je stejně slabá jako při intervencích

před 28 minutami

Česká měna se ve čtvrtek dopoledne dostala až na 26,95 koruny za euro, minulý týden přitom prolomila i hranici 26,50 a vypadalo to, že se po ukončení intervencí bude držet silnější. Korunu sráží posilování eura i nejistota kolem francouzských prezidentských voleb. Citlivost české měny na světový politický vývoj zvyšuje velké množství spekulativních peněz, které do Česka přitekly před ukončením intervencí ČNB.

Praha - Postupné posilování, které české měně po skončení intervencí předpovídala většina ekonomů, se zatím nekoná. Koruna naopak oslabuje a po dvou týdnech od "exitu" je zpátky poblíž hladiny 27 korun za euro, nad kterou ji téměř tři a půl roku uměle držela centrální banka.

Česká měna ve čtvrtek po zahájení obchodování oslabila až na 26,95 koruny za euro, což je nejvyšší úroveň od ukončení kurzového závazku 6. dubna. Minulé pondělí se přitom zdálo, že scénář bude opačný, když kurz krátce posílil i pod 26,50 za euro.

Důvodů stávajícího oslabování koruny je podle ekonomů hned několik. "V první řadě sílí euro na globálním trhu. Vůči dolaru je společná evropská měna nejsilnější od konce března," řekl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek, podle kterého hraje roli i nejistota před nedělním prvním kolem francouzských prezidentských voleb. Pokud by v nich uspěla krajně pravicová kandidátka Marine Le Penová nebo naopak krajně levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon, mohlo by to znamenat ztráty nejen pro euro, ale také pro korunu.

Citlivost české měny na světový politický vývoj podle Vejmělka navíc zvyšuje velké množství spekulantů, kteří českou měnu před ukončením intervencí nakoupili ve víře, že bude posilovat.

"Extrémně překoupený trh může být zranitelnější, čehož se investoři obávají. Někteří tak patrně začínají postupně své pozice uzavírat, čímž korunu oslabují," dodal hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Podle něj je však česká měna i nadále podhodnocená a na konci letošního roku by se měla pohybovat mezi 25,5 až 26 korunami za euro. Postupný odchod spekulantů ale bude její posilování směrem k rovnovážné hodnotě brzdit. "Pokud koruna nebude po ukončení kurzového závazku alespoň mírně posilovat, bude muset ČNB tlumit inflaci zvyšováním úrokových sazeb," myslí si Seidler. První růst sazeb od roku 2008 by podle něj mohl nastat už letos.

