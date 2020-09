Další oblíbená pomoc končí. Zálohy na pojistné se před nástupem druhé vlny vrací

Šlo o oceňovanou státní pomoc drobným podnikatelům a živnostníkům v době koronavirové pandemie. Od března do srpna nemuseli platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Ušetřili tak dohromady skoro 30 tisíc korun. Od září ale budou muset opět sáhnout hlouběji do peněženky. Jak změna zasáhla do daňových pravidel a co vlastně mají živnostníci uvést do daňového přiznání?

Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinné platit měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Měsíční částka záloh závisí na dosaženém zisku v minulém roce, vždy ale musí být placeno alespoň minimální pojistné stanovené zákonem. U sociálního pojištění činí pro letošní rok záloha 2544 Kč měsíčně, u zdravotního pojištění pak 2352 korun. Kvůli koronavirové pandemii a ušlým ziskům z důvodů vládních nařízení bylo ale podnikatelům placení těchto záloh na půl roku, od března do srpna, prominuto. Z daňového pohledu to ovšem bude vypadat tak, jako by zálohy v minimální výši za uplynulý půlrok dál platili. Tato významná pomoc ovšem posledním srpnem skončila a podnikatelé budou muset opět zadat trvalé příkazy na platby pojistného. Platba za září je pro správu sociálního zabezpečení splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Bude muset být tedy zaplacena kterýkoliv den v září. U zdravotního pojištění je možné platbu za září poslat až do 8. října. Díky legislativní pomoci se tedy podnikatelům za březen až srpen prominula u sociálního pojištění částka ve výši 15 264 korun, která se jim ale bude v daňovém přiznání za rok 2020 objevovat jako placená. Stejně tak u zdravotního pojištění, kde činí celková částka za půl roku 14 112 korun. "OSVČ s vyššími platbami měsíčních záloh samozřejmě mohly průběžně platit částku nad prominuté minimum kontinuálně, aby se vyhnuly platbě vysokého nedoplatku zdravotního pojištění za rok 2020 na jaře 2021. Pokud tak neučinily, vyrovnání, tedy rozdíl mezi minimální zálohou a tou, kterou má podnikatel skutečně platit, se následně provede v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020," říká daňová poradkyně ze společnosti Mazars Gabriela Ivanco. Do přehledu se mimo jiné uvedou skutečně zaplacené zálohy za leden, únor, září, říjen, listopad a prosinec 2020 a následně částka 15 264 korun a 14 112 korun (za březen až srpen), přičemž součet částek se odečte od výsledného sociálního a zdravotního pojištění za rok 2020. Pokud OSVČ už zaplatila zálohy za březen, nemusí platit zálohu za září, začne platit až od října. Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost si v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 za měsíce březen až srpen odečtou částku 6 x 1018 Kč u sociálního pojištění. Zdravotní pojištění u vedlejší činnosti se platit nemusí. Na důchod prominuté zálohy vliv nemají "Limit pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2020 se nezměnil a činí 83 603 Kč. Například zaměstnanec přivydělávající si na vedlejší činnost s hrubým ziskem za celý kalendářní rok 2020 ve výši 80 tisíc tedy nebude za rok 2020 z vedlejší činnosti platit sociální pojištění. Ze zaměstnání se však sociální pojištění počítá standardním způsobem," vysvětluje Gabriela Ivanco. Některé OSVČ legislativní pomoc nevyužily a dál platily stanovené zálohy. "Prominuté" zálohy ve výši 15 264 korun na sociálním a 14 112 korun na zdravotním si vyúčtují příští rok v přehledech za rok 2020. Budou mít tak na pojištění více zaplaceno. Prominutí záloh nebude mít v budoucnu negativní dopad na výpočet státního důchodu. Měsíce březen až srpen 2020 se budou pro důchodové účely hodnotit jako vyloučená doba pojištění, tedy stejně jako například nemoc.