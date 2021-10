Co dál po krachu Bohemia Energy. Nevolejte, ozveme se sami, vzkazují dodavatelé

Na českém trhu s energiemi nastal dosud nevídaný otřes - velký dodavatel Bohemia Energy už pro své klienty nedokáže zajistit dodávky elektřiny a plynu. Jeho zákazníky dočasně převezmou ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská či Innogy. Ti lidem, kteří po oznámení krachu přetížili zákaznické linky, vzkazují, že nyní nemusí nic a ozvou se jim sami. Zároveň ale avizují další zdražování ve svých cenících.

Klienty Bohemia Energy po oznámení krachu firmy znejistěli. Dočasně přetížili webové stránky i zákaznické linky nejen některých konkurenčních dodavatelů energií, ale také Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Situaci neprospělo ani uzavření zákaznického centra Bohemia Energy v Paláci Archa v Praze v ulici Na Poříčí.

"Panika není na místě. Žádná z domácností nezůstane ze dne na den bez dodávek elektřiny a plynu. Nastavení českého energetického trhu je natolik robustní, aby se tato mimořádná situace, která se bezpochyby dotkne desítek tisíc lidí a firem, dala zvládnout," ujišťuje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR.

Podle předsedy ERÚ Stanislava Trávníčka lidé v tuto chvíli nemusejí dělat nic. "Nemusejí nikam volat nebo chodit na pobočky. Jejich dodavatel poslední instance se jim ozve sám během několika dní," vysvětluje postup.

Dostanou od něj základní informace a oznámení o ceně, za kterou jim bude energie dodávat. Běžně takové vyrozumění probíhá do pěti dnů. "Tentokrát se však ukončení činnosti týká jednoho z největších tuzemských dodavatelů. Je tedy velmi pravděpodobné, že bude docházet k drobným zpoždění, než dodavatelé poslední instance stihnou informovat všechny zákazníky," upozorňuje dále Trávníček.

To potvrzují i samotní dodavatelé. "Chtěli bychom zákazníky požádat, aby byli trpěliví a nevolali nám na již beztak velmi přetížené linky. Víme o vás a postaráme se o vás v co nejkratším možném termínu. Očekáváme, že v blízké době k nám v rámci institutu Dodavatele poslední instance přejde několik stovek tisíc klientů," potvrzuje místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný.

Podobně mluví také ČEZ. "Prosíme nyní všechny zákazníky, kteří se ocitli v nouzi, zůstaňte v klidu. Spojíme se s vámi sami. Rozumíme, že to není jednoduché, ale nemusíte se bát, že byste byli od dodávek elektřiny odstřiženi," doplňuje mluvčí Roman Gazdík.

Půl roku na rozmyšlenou

Institut Dodavatele poslední instance nebyl podle výkonné ředitelky Českého plynárenského svazu v Česku využit od krachu Moravia Energo v roce 2008. Dodávku elektřiny a plynu pro klienty zkrachovalého dodavatele může tento institut zajišťovat jen dočasně - nejdéle šest měsíců od jejího zahájení v tomto režimu.

Podle analytika Borise Tomčiaka ze společnosti Finlord během této doby musí najít nového odběratele přes 800 tisíc odběrových míst. "Což vytvoří obrovský tlak na prodejní oddělení a call centra jiných dodavatele," potvrzuje vzniklou situaci na českém trhu.

Tradiční dodavatelé už podle něj postupně oznamují zvyšování cen. "Krach Bohemia Energy a nutnost přechodu zákazníků bude pro stávající energetické společnosti ještě větší motivací pro úpravu cen vzhůru," předpovídá Tomčiak.

Na to upozorňuje například i E.ON. "Je třeba počítat s tím, že ceny budou reflektovat současné dění na trhu, protože pro nové klienty, kteří k nám přicházejí v rámci institutu Dodavatele poslední instance, budeme muset elektřinu a plyn nakoupit na trhu za aktuální ceny, které nejsou zrovna přívětivé," upozorňuje Zápotočný.

Jedna megawatthodina silové elektřiny na říjen stojí na burze 136 eur (v přepočtu 3451 korun), listopad vyjde na 150 eur. Loni přitom byla cena třetinová. Ještě razantněji se navýšily ceny plynu - dodávka na další tři měsíce stojí 65 a více eur za megawatthodinu, zhruba pětkrát více než před rokem.

Cena, za kterou dodavatel poslední instance bude energie dodávat, není podle ministerstva průmyslu a obchodu přímo regulovaná, řídí se však pevnými pravidly. "Dodavatel poslední instance do ní může promítnout například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na krátkou dobu. Tlak na ceny elektřiny a plynu teď však vyvíjejí především vysoké ceny na burze, kde dodavatelé energie nakupují, dodavatele poslední instance nevyjímaje," uvádí tisková mluvčí ministerstva Štepánka Filipová.

Většího zdražení se tak u dodavatelů poslední instance mohou dočkat zejména lidé, kteří u původního dodavatele měli starší smlouvy s - z dnešního pohledu - výhodnou cenou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nicméně ve středu vyzval představitele ERÚ, aby se zamysleli nad zastropováním cen u dodavatelů energií, kteří se o zákazníky Bohemia Energy budou starat.

Se změnou dlouho neváhejte, radí experti

Kdykoliv ve lhůtě šesti měsíců si zákazník může vybrat nového dodavatele energií a uzavřít s ním smlouvu. A analytici zdůrazňují, aby s tím klienti Bohemia Energy příliš dlouho nevyčkávali.

Situaci podle energetického experta Jiřího Gavora sice bude komplikovat fakt, že někteří dodavatelé energií, jako třeba MND, nyní nové zákazníky kvůli vysokým cenám energií nenabírají, i tak bude ale na trhu výběr dostatečný.

"Přestože nebude platit, že si mohou vybírat z celého spektra, jak to bývá zvykem, vždy určitě budou dodavatelé, kteří využijí této situace jako mimořádné příležitosti k získání nových zákazníků. Že by nastala situace, že by se houfně nenašel dodavatel, který je schopen jim nabídnout produkt, byť za vyšší ceny, tak to já vylučuji," uvádí podle ČTK Gavor.

Ze současné situace přitom může podle něj těžit libovolný dodavatel, největší potenciál ovšem mají právě dodavatelé poslední instance, u kterých budou zákazníci Bohemia Energy v půlroční ochranné lhůtě. "Když už u nich zákazník bude v ochranném režimu, je docela logické, že od dodavatele poslední instance dostane nabídku. Obecně se dá říkat, že v těchto mimořádných situacích je to příležitost pro tradiční, silné dodavatele," doplňuje k situaci expert.