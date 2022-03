Končí další dodavatel energií. Zlomila mu vaz partnerská firma s účtem u Sberbank

Stavba nové linky pražského metra D z Pankráce na Nové Dvory může začít. Právní moci nabylo stavební povolení. Řekl to náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Ministerstvo dopravy před zhruba dvěma týdny zamítlo odvolání odpůrců stavby proti vydání stavebního povolení. Ve čtvrtek uplynula patnáctidenní lhůta na doručení veřejné vyhlášky a povolení se tak stalo pravomocným. Samotná stavba by měla zahájena v druhé polovině letošního dubna.

Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy, který má všechna potřebná povolení a vybral dodavatele stavby. Jako první vznikne část trasy z Pankráce na Nové Dvory. Náklady by měly být při započtení inflace zhruba 52,09 miliardy korun. Poté bude stavba pokračovat do Depa Písnice a v budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Na přestupní stanici Pankrác C a D se počítá s více než 120 tisíci cestujícími denně.

"Dnes nabylo právní moci stavební povolení pro metro D, a to pro prvních pět stanic. Získali jsme tedy to nejdůležitější stavební povolení. Je to obrovským úspěchem, řekl bych, že takové stavební povolení získává Praha jednou za deset let. Díky tomu, že už máme vybraného zhotovitele, můžeme začít se stavbou," řekl ve čtvrtek Scheinherr.