Kalkulačka výše nemocenské. Kolik dostanete, když tu chřipku raději vyležíte doma

Nárok na náhradu mzdy za nemoc mají jen zaměstnaní lidé.

Od července 2019 dostává nemocný peníze už od 1. dne nemoci. Začala totiž platit novela zákoníku práce, která tzv. karenční dobu (zahrnovala první tři dny nemoci, kdy nemocný neměl nárok na peníze), ruší.

Do 14. dne nemoci dostává zaměstnanec peníze ve formě náhrady mzdy od zaměstnavatele, a to za každý pracovní den.

Náhradu mzdy musí zaměstnavatel vyplatit v nejbližším termínu pravidelné výplaty po té, co obdrží vaši neschopenku.

Od 15. dne mu pak stát (respektive sociálka - ČSSZ) vyplácí takzvané "nemocenské" neboli dávky nemocenského pojištění za každý kalendářní den.

Výše náhrady mzdy, případně nemocenské je 60 procent vyměřovacího základu od 4. do 30. dne nemoci a 66 procent od 30. do 60. dne nemoci. Pokud je zaměstnanec uznán práce neschopným ještě déle, dostane od 61. dne 72 procent denního vyměřovacího základu. Nemocenské je vypláceno za každý kalendářní den. Maximální délka nemocenské je 380 dní.

Výpočet vyměřovacího základu pro účely nemocenské je složitý. Odvíjí se od průměrného hodinového hrubého výdělku za poslední čtvrtletí (najdete ho na výplatní pásce), ten se však nejdříve snižuje třemi redukčními hranicemi. Proto je výhodně zjistit jeho výši na naší speciálně vytvořené kalkulačce.

Platící podnikatelé dostanou peníze až od 15. dne

Lidé zaměstnaní na dohody nebo osoby samostatně výdělečně činné nárok na nemocenskou nemají. Tedy pokud si dobrovolně neplatí nemocenské pojištění. Ze zhruba milionu podnikatelů ovšem takové pojištění platí jen necelých deset tisíc lidí. Navíc platí podmínka, že aby mohl podnikatel čerpat nemocenské, musí být pojištěný po dobu 3 měsíců předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Minimální platba na dobrovolné nemocenské pojištění je do konce letošního roku 115 korun, od ledna 135 korun měsíčně. To odpovídá vyměřovacímu základu zhruba 6 tisíc korun měsíčně. Z toho je pak případně nemocnému podnikateli od 15. do 30. dne nemoci vypláceno ze státní kasy 60 procent.