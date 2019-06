Kalkulačka: Jak si nastavit rodičovský příspěvek, abyste získali peníze navíc

Rodičovský příspěvek činí v současnosti 220 tisíc korun na jedno dítě. Na tyto peníze má nárok každý rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Tak je to uvedeno v příručce úřadu práce, který příspěvek vyplácí. Pokud se dětí narodí více, dosáhne příspěvek 330 tisíc korun.

Od ledna 2020 se příspěvek zvýší o 80 tisíc korun a vyšší částku dostanou nejenom ti, kteří na rodičovskou nastoupí v příštím roce, ale i rodiny, které už příspěvek čerpají a letos neukončí.

Peníze nelze získat jednorázově, ale rozpočítávají se na měsíční příspěvky, a to až do čtyř let věku dítěte. Jak dlouho a jakou výši příspěvku v rámci věkového limitu chtějí čerpat, si rodiče mohou zčásti rozhodnout sami.

Čím vyšší příjem, tím vyšší rodičovská

Maximální výše měsíční dávky se stanovuje podle dřívějšího příjmu i podle výše mateřské, která předchází rodičovskému příspěvku. Platí, že částka nemůže být vyšší než 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z průměrné mzdy za posledních 12 měsíců.

Lidé s vyššími příjmy před rodičovskou si mohou zvolit, kolik chtějí "brát" na dítě. Letos je to maximálně 40 068 korun měsíčně, u vícerčat suma činí 1,5násobek, což je 60 102 Kč. Celkovou sumu mohou vyčerpat nejdříve za šest měsíců.

Ideální je toto řešení pro rodiče, které se chtějí vracet brzy do zaměstnání. Právě posunutí maximální hranice příspěvku je letošní novinkou. Doposud byla maximální částka limitována 11 500 měsíčně.

Jak získat 80 tisíc navíc?

Rodiče, kteří si v minulosti stanovili nižší částku, nemusí ale lamentovat. Výši příspěvku lze totiž nově měnit každé tři měsíce. Pomáhá to i v případě, že rodiče čekají další dítě a potřebují čerpání rodičovského příspěvku urychlit. Narozením dalšího dítěte totiž příspěvek na první dítě zaniká.

Anebo naopak si příspěvek sníží a výplatu prodlouží. Právě tato možnost pomůže rodičům, kteří už rodičovskou pobírají a chtějí získat 80 tisíc navíc. Prodlouží si výplatu příspěvku až do příštího roku, a tím jim vznikne nárok na vyšší rodičovskou. V novém roce si pak výplatu zase zvýší, aby stihli vybrat pokud možno vše.

V současnosti platná omezení příští rok skončí

Rodiče s nízkými příjmy mohou také volit výši rodičovského příspěvku, maximálně však do výše 7600 korun měsíčně. V případě dvou a více současně narozených dětí pak do maximálně 11 400 Kč měsíčně. Dnes dokládají výši příjmu oba rodiče a úředníci výši příspěvku určují podle vyššího výdělku. Pokud začne platit nová podoba rodičovské od roku 2020, bude tato povinnost zrušena a dokládat se bude pouze jeden příjem.

Rodičovský příspěvek navazuje na výplatu peněžité pomoci v mateřství, která se ženě vyplácí 28 týdnů, a to od osmého nebo šestého týdne před porodem. U vícerčat 37 týdnů.

Podnikatelky, které si neplatily sociální pojištění, nárok na mateřskou nemají. Na rodičovský příspěvek ale ano, a tak jim začne být vyplácen hned po porodu. Rodičovský příspěvek může být vyplácen i muži, otci dítěte, nejdříve ho ale dostane po takzvaném šestinedělí, na kterém je vždy matka.

Zatímco v minulosti si rodiče nesměli k příspěvku přivydělávat, dnes příjem rodiče není sledován. Nicméně existují určitá omezení, pokud jde o umístění dítěte do předškolního zařízení. Dítě mladší dvou let může v předškolních zařízení strávit maximálně 46 hodin v měsíci. V novém návrhu změn už toto pravidlo neplatí.

Jedna z nejdelších rodičovských dovolených na světě

V současnosti pobírá rodičovský příspěvek necelých 300 tisíc osob, z toho nejvíce žadatelů, skoro 150 tisíc, čerpá měsíčně částku od 6000 do 7600 Kč. Většina rodičů zůstává na rodičovské tři roky.

Česko má jednu z nejdelších rodičovských dovolených na světě. Názory na to, zda je to správné, či nikoliv, se různí. Zatímco z pohledu kariéry žena ztrácí dlouhým pobytem na rodičovské kontakt s původní profesí, z pohledu dětských psychologů je dlouhodobá péče rodičů o malé dítě nenahraditelná.

Ženám, které se vracejí z mateřské dovolené, musí zaměstnavatel držet jejich původní místo, a to do tří let věku dítěte. V případě, že chce rodič zůstat s dítětem ještě o rok déle, musí se domluvit se zaměstnavatelem. Není-li to možné, například proto, že původní pozice byla zrušena, zaměstnavatel ženu musí zařadit na jiné místo v souladu s předchozí pracovní smlouvou.

Péče o dítě je také práce, uvedl soud. Ženy s kratším úvazkem získaly zajímavý nárok

O vyplácení rodičovského příspěvku je třeba požádat, nejlépe před koncem mateřské dovolené. Žádost se podává na úřad práce, odboru sociální podpory v místě trvalého bydliště. Pro přiznání rodičovského příspěvku musí mít rodič i dítě trvalé bydliště na území Česka.