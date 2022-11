Přídavky na děti mají být vyšší a dostupnější. Spočítejte si, o kolik se dávka změní

Přídavky na děti se od ledna pravděpodobně zvýší o 200 korun. Nově by se tak měly pohybovat v rozmezí od 830 do 1580 korun měsíčně podle věku dítěte. Protože ministerstvo práce a sociálních věcí chce zároveň od ledna zvýšit i životní minimum, dosáhne na přídavky více rodin. V naší kalkulačce zjistíte, zda na státní peníze budete mít od nového roku nárok a kolik korun by vám přišlo na účet.