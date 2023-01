Na změnu zbývá už jen pár dní. Spočítejte si, zda se vyplatí požádat o paušální daň

Už jen necelý týden mají živnostníci na to, aby vstoupili do nového režimu paušální daně. Poslední den na podání žádosti je 10. ledna. Nově ji mohou využít živnostníci s příjmy až do dvou milionů korun. Někteří jednotnou daní ušetří i desítky tisíc korun ročně. Na naší kalkulačce zjistíte, zda se vám vyplatí.