Spočítejte si, zda se vám vyplatí přechod na paušální daň. Na rozhodnutí je jen měsíc

Paušální daň je složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění ve výši 2393 korun pro rok 2021, dále z minimální zálohy na sociální pojištění navýšené o 15 procent ve výši 2976 korun, a také z daně z příjmu ve výši sto korun měsíčně.

Jde o pevnou částku, která je pro příští rok stanovena na 5469 korun měsíčně. Za rok tak živnostník zaplatí za všechny odvody 65 628 korun.

"Pokud se OSVČ, neplátce DPH, s ročními příjmy do jednoho milionu korun ročně, rozhodne vstoupit do paušálního režimu, musí vyplnit a podat oznámení o vstupu. Na webu finanční správy je již dostupný jak formulář pro tisk, tak on-line interaktivní formulář. Vyplněný formulář je potřeba nejpozději do pondělí 11. ledna odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu. Učinit je tak možné přes datovou schránku, poštou nebo na podatelně či do sběrného boxu před finančním úřadem," říká Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva financí.



Každá záloha na paušální daň musí být podle ministerstva zaplacena vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, která bude splatná do 22. února 2021.

"Paušální daň je možné si i předplatit na několik měsíců nebo na celý rok dopředu. Postupně se pak bude zaplacená částka započítávat na zálohy za jednotlivé měsíce," doplňuje Weiss.

A kam budou živnostníci daň platit? Zálohy budou odváděny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu, kódem banky 0710 (kód ČNB) a názvem "Paušální daň a paušální veřejná pojistná".

Čísla matrik bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů je možné najít zde. Zdravotní pojišťovnu a sociální správu bude o přechodu živnostníka na paušální daň informovat finanční úřad.

Tomáš Weiss také ubezpečuje, že je možné z paušálního režimu dobrovolně vystoupit, a to vždy ke konci zdaňovacího období, tedy na konci roku.

"Je k tomu potřeba podat oznámení o dobrovolném vystoupení, a to nejpozději do desátého dne následujícího roku, tedy 10. ledna. K ukončení paušálního režimu může dojít i automaticky, a to když příjmy podnikatele přesáhnou jeden milion Kč nebo se během roku stane plátcem DPH," dodává Weiss.

Hodí se pro bezdětné a bohatší

Výhodou paušální daně je minimální "papírování", plátce nebude muset podávat daňové přiznání ani přehledy pojistného. A pak také ministerstvem slibovaná minimalizace kontrol ze strany správce daně.

"Odpadne důvod k většině kontrol z finančního úřadu, neboť u živnostníka přihlášeného k paušální dani budou postrádat smysl," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Podle odborníků se ale vyplatí jen některým živnostníkům. Přemýšlet by o ní měli především ti s ročními tržbami kolem 800 tisíc korun, kteří uplatňují 40procentní paušál a neodečítají si slevu na děti či na manželku. Čtyřicetiprocentní výdajový paušál využívají v daňovém přiznání hlavně svobodná povolání, autoři, právníci, daňoví poradci, znalci, tlumočníci, lékaři, herci.

Hospodářská komora zavedení paušální daně ocenila. "Pro některé OSVČ může znamenat vyšší odvody, nicméně přitažlivost paušální daně spočívá v jednoduchosti a nižší administrativě včetně té spojené s kontrolami a pokutami," uvedla komora.

Dlouhodobě podle ní může mít i pozitivní dopad na státní rozpočet, protože některé podnikatele tento nástroj může přesvědčit k placení daní.