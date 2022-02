Změna, která zvýšila výplatu všem. Spočítejte si, o kolik si od ledna polepšíte

Od 1. ledna 2022 se navýšila roční sleva na poplatníka o tři tisíce, nově tak činí 30 840 korun. Poměrnou část této roční slevy v nové výši 2570 korun uplatní každý zaměstnanec měsíčně, pokud u svého zaměstnavatele podepíše prohlášení poplatníka (známý růžový formulář). Díky zvýšení slevy tak lidem zůstane v kapse o 250 korun měsíčně více než loni.

Vyšší slevy na děti

Z daní si lidé letos odečtou také vyšší slevy na děti. "Při zúčtování mezd za leden 2022 bude možné uplatňovat vyšší daňová zvýhodnění na měsíční bázi. Vyšší částky byly schváleny již pro rok 2021, avšak uplatňovat je budeme v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání za rok 2021," uvádí zpráva poradenské společnosti KPMG.

Roční částka daňového zvýhodnění činí u jednoho dítěte stále 15 204 korun, na druhé dítě se ale částka zvýšila o 2916 korun, činí tak 22 320 korun. A na každé další dítě se částka zvýšila o 3636 na 27 840 korun. Takže měsíčně si za jedno dítě rodiče odečtou z daní 1267 korun, za druhé dítě 1860 korun a za třetí a každé další dítě 2320 korun. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, je zvýhodnění vždy dvojnásobné.

Zrušení takzvané superhrubé mzdy od ledna loňského roku změnilo po mnoha letech způsob výpočtu daně ze závislé činnosti a z podnikání. Nyní je příjem daněn podle výše ve dvou pásmech. Hrubý příjem do výše 155 644 korun je daněn 15 procenty, částka nad tuto sumu pak 23 procenty.

Čili například z platu ve výši 165 644 korun se vyšší sazbou daní jen 10 tisíc, zbytek je daněn základní sazbou 15 procent. Loni činil limit pro patnáctiprocentní zdanění necelých 142 tisíc korun měsíčně.

Ačkoliv díky zrušení superhrubé mzdy a související změně daňových sazeb zůstává v peněženkách Čechů o něco více peněz, řada expertů tento krok kritizovala kvůli velké zátěži na státní rozpočet v době pandemické krize a také kvůli relativně větším úlevám pro bohatší než pro nízkopříjmové poplatníky.

Nedávno dokonce Mezinárodní měnový fond ve své pravidelné zprávě ke stavu české ekonomiky doporučil za účelem ozdravení veřejných financí přehodnotit opatření zavedená během pandemie. Zejména pak právě zrušení superhrubé mzdy. Stejný krok doporučovali i někteří experti v anketě Aktuálně.cz:

Další slevy zůstávají stejné jako loni

Stejně jako v uplynulých letech je dál možné odečíst si z daní slevu na manželku či manžela s nízkým příjmem, sleva zůstává stejná jako v minulosti a činí 24 840 korun ročně, tedy 2070 korun měsíčně. Daň snižuje také invalidita, a to o 210 až 420 korun měsíčně. Držitel průkazu ZTP/P si měsíčně odečte 1345 korun. Lze uplatnit i slevu na studenta do 26 let, případně 28 let u doktorského studia, ve výši 335 korun měsíčně.

Ekonomové očekávají, že letos mzdy plošně porostou v průměru o pět až šest procent, což však nebude stačit na inflaci, která se přiblíží k hranici 10 procent. Zdražování tak pocítí zřejmě každý.

"Ten zásah bude plošný, hodně pocítíme růst cen nákladů spojených s bydlením, hlavně kvůli energiím. Oproti roku 2021 budou rychleji zdražovat potraviny a většina zboží spotřebního koše. Klíčová bude v tomto ohledu lednová inflace, která nám napoví, jak moc se inflace rozjela a jak vysoká by v letošním roce nakonec mohla být. Tato hodnota bude zveřejněna teprve v únoru," uvedl v prognóze hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.