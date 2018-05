Měsíc cestování po Evropě zdarma. EU nadělí jízdenku k 18. narozeninám, hlásit se lze v červnu

před 1 hodinou

Letos může prozkoumat jiné státy 20 až 30 tisíc osmnáctiletých, později by se rozpočet projektu měl výrazně zvýšit.

Brusel - Tisíce mladých občanů Evropské unie získají k osmnáctinám zdarma měsíční jízdenky na cesty vlakem do jiných států EU. Zástupci Evropské komise představili projekt, jehož cílem je seznámit mládež se zeměmi společenství.

O prvních 15 tisíc jízdenek se lze hlásit od 12. června. Ze zájemců vybere porota, přičemž počet lístků určených pro jednotlivé členské státy odpovídá velikosti jejich populace. Vybrané osoby získají jízdenku Interrail-Ticket, s níž mohou v létě měsíc cestovat po čtyřech zemích EU.

Hlásit se lze přes Evropský portál pro mládež, a to jednotlivě či ve skupinách do pěti lidí. Uchazeči ale musí dopředu oznámit cíle svých cest. Část z nich pak mohou urazit i autobusem nebo trajektem, uvedla agentura DPA.

Další kolo podávání žádostí se předpokládá na podzim. Za letošek chce komise vyslat do ciziny 20 až 30 tisíc osmnáctiletých. Zatím neupřesnila, jak bude "výherce" z kvót pro jednotlivé členské země vybírat - tedy zda rozhodne hlavně rychlost přihlášky, nebo i další kritéria. Mezi podmínky však mimo jiné patří projevený zájem o evropské kulturní dědictví či EU.

Projekt nazvaný DiscoverEU (Poznej EU) je zatím v pilotní fázi, na kterou je vyhrazeno 12 milionů eur (306 milionů korun). Od roku 2021 by se ale rozpočet mohl navýšit až na 700 milionů eur (téměř 18 miliard korun). Pak by EU dokázala podpořit cestování přibližně 200 tisíc osmnáctiletých, napsala agentura AP.

Objev EU Podání žádosti

Přihlášky lze podat od 12. do 26. června 2018.

Výběr porotou Evropské komise začne den po odeslání poslední žádosti.

Výherci budou oznámeni na začátku července. Pravidla pro rok 2018

Žadateli musí být osmnáct let před 1. červencem 2018.

Musí být občanem jednoho z 28 států Evropské unie.

Může se přihlásit buď sám, nebo jako skupina až o pěti lidech. Cestování Začíná se v jednom ze státu evropské osmadvacítky.

Cestuje se mezi červencem a září 2018.

Výherce může cestovat maximálně 30 dní, minimálně den.

Musí minimálně jednou překročit hranice, maximálně však čtyřikrát. Požadavky Motivace navštívit alespoň jedno místo evropského kulturního dědictví.

Žadatel musí vyplnit kvíz o Evropské unii.

Chuť stát se velvyslancem v programu DiscoverEU - tj. o své cestě informovat na sociálních sítích či připravit fotky pro výstavu DiscoverEU v Evropském parlamentu.

Iniciativu navrhl Evropský parlament, s nápadem přišel německý europoslanec Manfred Weber z Evropské lidové strany. "Každý mladý Evropan by měl k 18. narozeninám dostat Interrail Ticket, aby mohl objevit krásu a rozmanitost Evropy," poznamenal předloni.

"Poznat se se svými sousedy a objevit, jaká Evropa vlastně je, je důležité. Evropa je totiž o vás. Je o lidech, kteří jsou jiní než vy, ale zároveň stejní. Je to o jejich poznání. To je důvod, proč je mezinárodní jízdenka skvělá. Dostanete šanci cestovat po Evropě a poznat, jak je náš kontinent krásný," vzkázal Weber mladým lidem.

Svůj vlastní program pro podporu cestování vlaky a autobusy chystá i česká vláda. Kabinet hnutí ANO v demisi koncem března rozhodl, že poskytne slevu ve výši 75 procent na jízdné pro studenty do 26 let (a také pro cestující starší 65 let). Původně vláda v programovém prohlášení slibovala jízdné dokonce zcela zdarma.

Český státní rozpočet vyjde tato sleva na 5,83 miliardy korun ročně. Slevy na jízdném kritizovali vedle opozičních stran i samotní studenti. Obávají se totiž, že to bude znamenat stamilionové škrty v rozpočtu ministerstva školství, které je podle nich dramaticky podfinancované.

Další kritici českého projektu se obávají snížení kvality cestování vlakem, která se v posledních letech díky mohutným investicím zvyšuje. Hrozí také přeplnění vozů a přetížení některých tratí.