Kam dát peníze, aby vydělaly. Analytici radí, jaký bude letošek na investičním trhu

Pořídit si dům, koupit zlato, nebo raději sehnat starého veterána se spalovacím motorem? Oslovili jsme několik bankéřů a předních českých ekonomů s otázkou, jaký bude letošní rok investora a kam je dobré uložit peníze.

Loňský rok byl v oblasti investic mimořádně úspěšný, světové indexy dosáhly historických maxim. Ten letošní se mu zřejmě nevyrovná a ani největší optimisté to koneckonců neočekávají. Nicméně bude úspěšný, odhadují ekonomové oslovení Aktuálně.cz.

"I letos se dá očekávat pokračující růst světových burz, akciových trhů i reálných aktiv. Ekonomické ukazatele jsou stále na velmi solidní úrovni, a pokud jsme ještě před pár měsíci mluvili o zpomalování západní Evropy a možné recesi, dnes vidíme spíše náznaky oživení," říká Jaromír Sladkovský, generální ředitel Raiffeisen investiční společnosti.

Světové burzy budou podle něj i letos pokračovat ve svém růstu, a to obdobným tempem jako loni. "Nastavení měnové politiky amerického Fedu, Evropské centrální banky, ale i České národní banky lze pro příští rok asi nejlépe vystihnout termínem 'stabilita úrokových sazeb'. Měnové podmínky nejvýznamnějších centrálních bank lze i nadále vnímat jako stimulační," doplňuje Jaromír Sladkovský.

Podle ekonoma Komerční banky Bohumila Trampoty ekonomický růst zpomalí, ale stále půjde o růst, ne o pokles. "Velmi důležité bude pokračování vyjednávání o obchodní dohodě mezi USA a Čínou, případně dalšími zeměmi. K první části dohody s Čínou již došlo. A protože v listopadu budou v USA prezidentské volby, tak bych vsadil na to, že prezident Trump bude chtít ukázat voličům, že se mu podařilo vyjednat další dohodu a posunout se správným směrem. Podporou by měl být i brexit, který se čeká na konci ledna, ale podstatné je, že bude s nějakou formou dohody," míní Trampota.

Upozorňuje ovšem na to, že případné vyhrocení jakékoli geopolitické situace bude mít na trhy negativní vliv. "Nejde jen o dohody mezi USA a Čínou, ale i situace v Íránu, Hongkongu či vývoj koronaviru," dodává Trampota.

Koronavir a levnější akcie

Trampota i Sladkovský by investorům doporučili částečný přesun akciových investic do firem působících v defenzivních odvětvích, tedy například ve zdravotnictví, veřejných službách či v oblasti prodeje spotřebního zboží. Hospodaření těchto společností je totiž méně závislé na aktuální fázi ekonomického cyklu.

"Zároveň by ale byla chyba opouštět cyklická odvětví typu technologie či banky. Možná se dočkáme zajímavých překvapení. Černým koněm letošního roku by se mohly stát evropské banky, které jsou dlouhodobě pod svým potenciálem," říká Sladkovský.

Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BHS, doporučuje hlavně diverzifikovat investice, tedy vložit je do různých nástrojů. "Jsem přesvědčen, že se investorům vyplatí, aby na trzích byli přítomni s velkou částí svého kapitálu. Neměli by však všechna vejce dávat do jedné ošatky. Spíše by svůj kapitál měli rozmístit různorodě, tak aby jejich portfolio rostlo, i když se na dílčích trzích nebude dařit," říká Křeček.

I on zmiňuje současné velké téma - koronavir, který se dostává z Číny do celého světa. Je ale přesvědčen, že zrovna investiční trhy se s nákazou rychle vypořádají a vrátí se k růstu. "Investoři naopak mohou události kolem koronaviru využít k nákupům aktiv se slevou," doplňuje Křeček.

Ačkoliv podle něj pražská burza nabízí jen malé množství akciových titulů a potýká se s malým objemem obchodů, jako investor by ji nezavrhoval. "Přináší vysoké dividendové výnosy. Nemohu sdělovat žádná investiční doporučení, ale mně osobně se momentálně jeví jako zajímavé akcie Kofoly, rovněž za pozornost stojí akcie Stock Spirits. Po loňském neúspěchu by díky zajímavým cenám elektřiny mohly uspět akcie ČEZ a dobrých výsledků tradičně dosahují akcie Philip Morris," doplňuje Křeček.

Nemovitosti jsou stále "in", zlato stagnuje

Martin Řezáč, ředitel Erste Asset Management ČR, považuje za ideální cestu letošním investičním trhem pravidelné investice do smíšených podílových fondů i s ohledem na rostoucí inflaci.

"Akcie sice mají šanci si připsat další plusový rok, ale stěží to bude dvouciferné procentuální zhodnocení jako vloni. Tempo růstu korporátních zisků bude někde v intervalu pět až sedm procent a s ohledem na spíše nadprůměrné ocenění akcií bych právě více než plus šest procent p. a. na akciích považoval za příjemné překvapení. S oslabujícím dolarem by mohly potěšit akcie rozvíjejících se trhů, ale nesmí přijít žádný vnější šok," říká Martin Řezáč.

U alternativních investic by peníze Řezáč, podobně jako další ekonomové, uložil ještě stále do nemovitostí, ačkoliv zlaté časy, tedy nejvyšší meziroční cenové růsty, jsou již pryč.

"Zlato či obecně komodity mají pro mě stále velký prvek spekulace, o kryptoměnách ani nemluvě. To bych si už raději koupil pěkného veterána se spalovacím motorem, strážci ekologické korektnosti z těchto skvostů brzo učiní nedostatkové zboží. A ještě se v něm můžete projet," dodává Řezáč.

Jaromír Sladkovský z Raiffeisen investiční společnosti ještě zmiňuje hit posledních let - palladium. "U něj je celosvětová poptávka stále vysoká. I zde se dá tedy očekávat další růst," míní ekonom. Palladium je drahý kov, který se využívá především v chemickém průmyslu a také ve stomatologii.