A teď ověříme vaši znalost jazyků. Pro Čechy nejhorší část pohovorů, zkuste tyto rady

Pohovory s novými uchazeči o práci jsou už i pro řadu pozic v Česku často vedené i v cizím jazyce. V současnosti především v angličtině. Pro některé kandidáty jde přitom o nejvíce stresující část přijímacího řízení. Připravili jsme pár tipů, jak se na takovou “zkoušku” připravit a udělat na personalistu dojem.

"V životopisu jste uvedla, že umíte anglicky. Můžeme si tedy teď chvilku anglicky popovídat?" Podle personalistů se s podobnou otázkou setká 50 až 60 procent všech kandidátů na novou práci.

"Jazyky nejčastěji poptávají zaměstnavatelé z podnikových a zákaznických služeb, IT, obchodu a výroby. Nejde přitom jen o kancelářské pozice, ale v řadě případů i o modré límečky," říká Jitka Součková z personální agentury Grafton. Zmíněné modré límečky obecně označují pracovní pozice ve výrobě.

Domluvit se cizím jazykem by měly být schopné také asistentky, dále pak třeba recepční, lidé na obchodních pozicích, u zaměstnanců například v cestovním ruchu či gastronomii jde o velkou výhodu, ba nutnost.

"Jednoznačně dominujícím cizím jazykem je při pohovorech angličtina, která funguje jako univerzální pracovní jazyk na celém světě a zejména při náboru různých národností je to často jediná možnost. Dalším jazykem v pořadí je němčina. Minimální ideální úroveň znalosti je plynulá konverzace a témata související s oborem a pozicí - v jazyce standardizovaných úrovní tedy minimálně B1," říká Linda Picková z personální společnosti Randstad.

Ačkoliv se v jazycích Češi zlepšují, v porovnání se zbytkem západní Evropy ještě stále zaostáváme. Lépe jsou na tom mladí lidé. "Trpíme takzvanou czenglish, příšernou výslovností, zmatkem v gramatice a strachem mluvit," hodnotí nejčastější chyby Zuzana Krajča, HR partner Sodexo Benefity.

Právě v případě hledání nového místa je podle ní problém to, že kandidáti mají tendenci své jazykové dovednosti přeceňovat, zejména v životopisech. "Lidé často uvedou komunikativní znalost a na pohovoru nedají dohromady ani popis své pracovní náplně," doplňuje Zuzana Krajča. Jak se tedy na pohovor v cizím jazyce dobře připravit?

1) Tahák pomůže

"Pohovor v cizím jazyce je pro mnohé uchazeče strašákem, tím spíše když nyní často probíhá skrze technologie, které mohou zhoršit kvalitu hlasového projevu, a ztížit tak možnost porozumění. Když se ale včas připravíte, není se čeho bát," radí Marie Jelínek, metodička jazykové agentury Skřivánek.

Připomíná, že výhodou on-line prostředí je to, že si uchazeč může před sebe připravit poznámky k životopisu a osnovu pro lepší představení se. Vlastně takový "tahák".

2) Zjistěte si o firmě vše v češtině i cizím jazyce

Před každým pohovorem je důležité si o firmě, kde kandidát žádá o místo, zjistit co nejvíce informací. A s tím souvisí i jazyková příprava. "Pokud se společnost zaměřuje na něco specifického, přizpůsobte tomu i slovní zásobu. Budete lépe rozumět a nerozhodí vás například výpadek odborného termínu," radí Marie Jelínek.

3) Poslouchejte a mluvte

Před pohovorem je dobré si cizí jazyk "naposlouchat" v jeho přirozené podobě. "Pokud máte možnost, zkuste si domluvit telefonát či videohovor se známými ze zahraničí nebo se přidejte do cizojazyčné konverzace na sociální síti Clubhouse. Nebo sledujte filmy v originálním znění," doplňuje metodička.

Doporučuje si také vyzkoušet pohovor nanečisto. Třeba s nějakým kamarádem, který umí dobře daný jazyk.

"V případě že si nejste jistí, můžete využít i speciálních lekcí v jazykových školách, které existují i ve formě telefonické výuky. Každopádně začněte s přípravou brzy, minimálně týden před pohovorem, raději dříve, a zkuste těmto aktivitám věnovat alespoň hodinu denně. Získáte větší sebevědomí a jazyková bariéra se vám bude zdát mnohem menší," dodává Jelínek.

4) Co říkat a jak to říkat

Připravte si na úvod povídání v cizím jazyce - i správný pozdrav nebo poděkování mohou udělat velký dojem. V každém jazyce existuje také soubor frází či slov, které se nejčastěji používají v různých situacích, je dobré si je připomenout.

5) Buďte rozvážní

Jestliže si mluvením v cizím jazyce nejste jistí a nemluvíte plynně, může pro vás být obtížné rychle odpovídat. Potřebujete si promyslet, co a jak říci. Takže se nebojte držet své tempo a odpovídejte rozvážně - rychlost není vždy ta nejlepší známka znalosti cizího jazyka.

"U pozic, kde je vyžadována pokročilejší znalost jazyka, na personalistu moc nezapůsobíte, když budete používat pouze jednoduché fráze a slova. Naučte se pár složitějších slovních spojení a ekvivalentů. Zároveň vypusťte slovní výplně, které nepůsobí dobře ani v rodném jazyce," doporučuje Marie Jelínek a doplňuje: "Dokonce i věta 'Můžete to prosím opakovat?' zní mnohem lépe než zmateně odpovídat na otázku, kterou jste nepochytili."

Tam, kde stačí nižší znalost, jde o to mluvit přirozeně, jednoduše, nezamotávat se v dlouhých souvětích a příliš nepřemýšlet nad gramatikou. Pokud váš projev bude působit sympaticky a sebevědomě, potenciální zaměstnavatel vám jistě drobné chyby v gramatice odpustí. Daleko křečovitěji bude působit, pokud na své chyby budete zbytečně upozorňovat a vracet se k nim.

6) Vhodné místo a žádné rozptylování

Důležité je, aby při pohovoru kandidáta nic nerozptylovalo a mohl se plně soustředit. U on-line pohovorů je proto důležité připravit si klidné místo bez rušivých prvků - spolubydlících, dětí či domácích mazlíčků. Na kameře bude dobře vidět, když vaše pozornost uteče někam jinam.

"Stejně tak věnujte pozornost místu, kde pohovor povedete - nemělo by být příliš tmavé, ale ani by na vás nemělo jít moc umělého světla. Ideální je být na přirozeném denním světle, poblíž oken a mít za zády zeď. V záběru by neměl být prostor, kde je nepořádek, předem si tak vyzkoušejte, co všechno vaše kamera pokryje. Případně využijte funkce některých platforem, jako je například rozostřené pozadí," doporučuje Marie Jelínek.

7) Na řeč těla se kouká i přes obrazovku

Personalisté si on-line pohovory občas nahrávají, aby se na ně později ještě mohli podívat, pokud se rozhodují mezi více kandidáty. V takovém případě věnují ještě více pozornosti spontánním reakcím a řeči těla. Myslete na to.

"V případě potřeby personalistu požádejte, zda by mohl mluvit pomaleji. Když odpovídáte na otázky, přikývněte a přibližně vteřinu si počkejte než odpovíte, abyste si s personalistou neskákali do řeči," radí Marie Jelínek a dodává: "A co je nejdůležitější, nezapomeňte se usmívat."