Jak ekonomicky přežít koronavirus. Najděte si tipy na pomoc podle toho, kde pracujete

Pandemie koronaviru sáhla do peněženek řady lidí. Podívali jsme se na to, jak by si mohl přilepšit zaměstnanec rizikového oboru, který nemůže chodit do práce. O co může žádat osoba samostatně výdělečně činná, aby zmírnila výpadek příjmů? A co může využít manažer větší firmy, aby zachránit pracovní místa a vyhnul se bankrotu?