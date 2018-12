Pět týdnů dovolené: nárok pro všechny, nebo jen benefit? V Evropě se pravidla různí

Češi pracují příliš mnoho, říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. A tak podporuje návrh, který chce zavést pět týdnů placené dovolené. Je to dobrý nápad? A jak jsou na tom s dovolenou ostatní státy? Například v Litvě mají zaměstnanci, jejichž práce zahrnuje nervový, emoční nebo intelektuální stres, nárok až na 58 kalendářních dnů.

V Evropě se délka zákonné dovolené liší, nejčastěji se pohybuje od 20 do 28 dní ročně. Ačkoliv jsme na spodní hranici, poslední roky přibylo hodně zaměstnavatelů, kteří nabízejí pátý týden placeného volna dobrovolně navíc jako benefit. Podle posledních odhadů Hospodářské komory je to 36 % středně velkých a velkých firem.

Navíc stále častěji mohou zaměstnanci čerpat takzvané sick days, tedy placené zdravotní volno. Za rok to je několik dní bez práce k dovolené navíc.

Podle ministryně Maláčové to však nestačí. "Pracujeme přibližně o 400 hodin ročně víc než Němci. Jsme jeden z nejdéle pracujících národů v Evropě vůbec a právě navýšení na 5 týdnů dovolené pro všechny zaměstnance je jeden z dobrých způsobů, jak pracovní dobu zkrátit," myslí si Maláčová a dodává, že navýšením základní výměry dovolené by došlo k posílení zotavovací funkce dovolené.

Stálo by to 35 miliard navíc, tvrdí komora

Zároveň ale zmiňuje to, že nemá zjištěné dopady na zaměstnavatele. Podle Hospodářské komory by byly značné. Za týden dovolené navíc by prý podnikatelé, kteří jej sami dobrovolně neposkytují, zaplatili 35 miliard korun ročně.

"Jednoznačně odmítáme návrh na zavedení povinného pátého týdne dovolené. Jde o návrh, který by byl dalším výrazným zásahem do podnikatelského prostředí a zejména pro menší firmy by mohl být až likvidační," říká tiskový mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Zvýšení výměry dovolené zvýší podle něj mzdové náklady, a to hned dvakrát - zaměstnavatel poskytne náhradu mzdy za čerpání dovolené, zároveň bude muset vyplatit mzdu zaměstnanci, který bude pracovat místo toho na dovolené.

"Navíc v důsledku této nové povinnosti by velmi pravděpodobně došlo u řady menších a středních podniků ke zrušení některých benefitů, které jsou pro zaměstnance často výhodnější než dovolená, právě třeba sick days," dodává Miroslav Diro.

Dovolená podle principu zásluhovosti

Jak si stojíme v evropském měřítku a jsme na tom opravdu tak špatně? V Evropě má dovolená dlouholetou tradici, takže minimálně měsíc volna mají všude. Zatímco u nás má na zákonné volno nárok každý zaměstnance bez ohledu věku a délky praxe, v některých zemích počet dnů dovolené závisí na věku pracovníka nebo na tom, jak dlouho už chodí do práce.

Někde jsou také zvýhodněni zaměstnanci s dětmi, lidé se zdravotním postižením, nebo ti mladší 18 let či naopak pracovníci před důchodem.

Naopak třeba v Asii nebo ve Spojených státech na zotavování zaměstnanců příliš nemyslí. V Japonsku údajně zavedli zákonnou dovolenou jen kvůli množícím se sebevraždám z přepracování. A USA patří k zemím s nejmenší regulací trhu práce a povinná dovolená tam neexistuje. Záleží na zaměstnavateli, jak dlouhé volno pracovníkům poskytne, běžně jde o dva týdny ročně, záleží však často také na počtu odpracovaných let.

Jak jsou na tom ostatní evropské země?