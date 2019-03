Jeden výhodný, druhý méně. Koupě státního dluhopisu vyžaduje ostražitost i trpělivost

Státní Dluhopisy Republiky v první a druhé emisi žádné velké zhodnocení úspor lidem nenabídly. Ve třetí emisi budou však pro investory výrazně zajímavější a dá se na nich i solidně vydělat. Zájemci se však musí obrnit trpělivostí, systém registrace a objednávání dluhopisů je relativně komplikovaný a časově náročný.

Upisovací období pro třetí emisi státních Dluhopisů Republiky v pondělí začalo. Na rozdíl od dvou předchozích emisí ale v této nabízí ministerstvo financí dva druhy dluhopisů. Jeden reinvestiční s průměrným ročním výnosem 1,91 procenta před zdaněním, druhý takzvaně protiinflační s pohyblivým úrokem, který bude přesně kopírovat vývoj spotřebitelských cen, a navíc bude navýšen o 0,5 procentního bodu ročně.

A právě druhý typ státního dluhopisu bude výrazně výhodnější. "Standardně mají dluhopisy nastavený pevný výnos, jako například aktuálně nabízené Dluhopisy Republiky, kde se každý rok úrok zvyšuje od 0,5 procenta až po 4,0 procenta. V prvních letech je tedy výnos mizerný a je hluboko pod inflací, je třeba držet dluhopisy celých šest let," říká Martin Mašát, ekonom společnosti Partners.

Mnohem lepší je podle něj právě novinka, kterou ministerstvo připravilo, tedy dluhopisy, u kterých bude úrok stanoven na základě vývoje inflace, respektive podle vývoje spotřebitelských cen.

"Příjemným doplňkem je dodatečný výnos 0,5 procenta, který ministerstvo k sazbě dané inflací každý rok ještě přidá. Hned první rok by tedy úrok měl přesáhnout 3,2 procenta, protože současný meziroční nárůst cenové hladiny je 2,7 procenta. Po odečtu 15procentní daně je to slušných 2,7 procenta meziročně. Po dlouhé době jde o zajímavou konzervativní investici," míní Mašát.

Podle něj bude tento dluhopis velkou konkurencí spořicích účtů a bankovních vkladů. "Očekávám mnohem vyšší poptávku než u předešlých dluhopisů nebo proti standardnímu dluhopisu s pevným úročením," dodává Mašát.

Při první emisi, která skončila v lednu, si lidé objednali a uhradili státní dluhopisy přibližně za tři miliardy korun, počet objednávek činil 7131. V druhé emisi si lidé objednali cenné papíry za 942,7 milionu korun. Počet objednávek činil už jen 2193.

Dluhopisy jsou jen pro fyzické osoby, právnické mají smůlu

Naopak Jan Mach, ředitel pobočky poradenské společnosti OK Point v Benešově až tak nadšený z protiinflačního dluhopisu není. "Obrovskou výhodou je velmi nízké riziko nesplacení závazků. Česká republika má velmi dobré ratingové hodnocení a patří mezi nejlépe hodnocené státy EU. Zároveň investor nemusí dluhopis držet do splatnosti, aby maximalizoval výnos, jak tomu je u předešlých dvou emisí státních dluhopisů," říká Mach.

Upozorňuje ale i na nevýhody. "Většinu výnosu sní inflace. Investor se tedy vzdá svých úspor na šest let a stát mu garantuje, že jeho prostředky nebudou znehodnoceny inflací, navíc k tomu dostane 0,50 procenta p. a. Vyplacené úroky však investor musí ještě zdanit, čistý výnos těchto dluhopisů bude tedy nižší. Pokud se podíváme na průměrnou inflaci šest let dozadu, tak ta se pohybuje na úrovni 1,23 procenta, to znamená, že bychom nedosáhli ani výnosů, které přináší standardní státní dluhopis," tvrdí Mach.

Právě pohyblivá úroková sazba je tak trochu sázkou do loterie. Ministerstvo financí vydává spořicí státní dluhopisy určené jen pro občany proto, aby zvýšilo podíl českých domácností na státním dluhu. V případě, že by tyto dluhopisy byly veřejně dostupné všem, odpadl by význam, za kterým jsou tyto dluhopisy vůbec vydány. Z toho důvodu nemůže dluhopis koupit právnická osoba, tedy firma.

Do banky na hodinu

A jak si běžný občan dluhopisy pořídí? Pokud už vlastnil některý ze státních dluhopisů, má elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Přes něj si dluhopisy objedná v upisovacím období, které nyní trvá do 14. června 2019.

Pokud však jde o první nákup dluhopisů, je nutné si majetkový účet nejprve zřídit. To ovšem nejde provést z klidu domova, ale je nutné zajít na kamennou pobočku ČSOB. Ne na všech však tuto službu umožňují, jejich výčet najde zájemce na webu SpořicídluhopisyČR.cz

Na pobočce požádáte o zřízení účtu a nákup dluhopisů. Počítejte s tím, že vyřízení trvá necelou hodinu. Je třeba zřídit elektronický podpis, sepsat komisionářskou smlouvu o obstarání úpisu spořicích státních dluhopisů a ještě žádost o úpis. A tady pozor: než začnete vyřizovat potřebné papíry, je třeba jasně říci, o jaký dluhopis žádáte. Bankéř totiž nemusí ani vědět, že jsou v nabídce nově dva typy dluhopisů.

Automaticky vám tak mohou vyplnit žádost o reinvestiční dluhopis, na který jsou zvyklí od prosince loňského roku, kdy začalo upisovací období první emise. A který velké zhodnocení peněz rozhodně nenabízí.

Z banky odejdete sice se smlouvami v ruce, ale ještě stále ne s aktivním majetkovým účtem. Musí vám totiž ještě poštou na adresu bydliště přijít část vstupního PIN kódu. Druhá část přijde v SMS zprávě na telefon, který jste uvedli. Teprve pak bude možné se do systému spořicích státních dluhopisů dostat.

Za dluhopisy však můžete zaplatit hned, neboť si z banky odnesete číslo účtu a variabilní symbol platby. Aktuální emise jsou opět korunové dluhopisy a minimální výše objednávky činí 1000 kusů dluhopisů, tedy minimální investice je 1000 Kč. Maximální je pět milionů. Výnos je reinvestován jednou ročně do dalších dluhopisů. To platí u obou nyní nabízených typů. Peníze musí být na účtu nejpozději 17. června, samotné dluhopisy získáte 1. července.