Hypotéky zdražují a zájem o ně klesá. Úroky porostou ještě víc

Průměrná úroková sazba hypoték v lednu vzrostla na 2,28 z prosincových 2,19 procenta.

Praha - Pořídit si vlastní bydlení v Česku je přání, které se vzdaluje stále většímu počtu obyvatel. Nejenže ceny nemovitostí stále rostou, ale nadále se zvyšují i úroky na hypotékách. Do bank si tak pro nové úvěry přichází výrazně méně lidí. Potvrzuje to lednová statistika Hypoindex společnosti Fincentrum.

V lednu si lidé v bankách sjednali 7783 hypoték, což je skoro o 1570 méně než v prosinci. Nová čísla navíc ukazují, že oslabují nejen počty nových hypoték, ale i jejich celkové nasmlouvané částky. Banky lidem v lednu na lepší bydlení půjčily 16,5 miliardy korun, v prosinci to přitom bylo o 3,6 miliardy více.

Klesající trend sice zmírňuje fakt, že v prvním měsíci roku zájem o hypotéky obvykle slábne, ale nových klientů letos významně ubylo i ve srovnání se stejným obdobím loni. Hypoteční smlouvu v lednu podepsalo o 882 lidí méně než před rokem.

Hlavní analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl je přesvědčen o tom, že zdražování hypoték není hlavní příčinou upadajícího zájmu o nové půjčky. "Hlavní brzdou pro nové klienty je nedostatek vhodných nemovitostí. Lidé na koupi bydlení potřebují víc peněz a na větší hypotéku často už nedosáhnou. Sazby hypoték sice vzrostly, ale pro zájemce jsou stále atraktivní," tvrdí Rajdl.

Někteří makléři už dříve uvedli, že sazby hypoték do tří procent jsou pro klienty přitažlivé a až nad tuto úroveň by zájemce o nové úvěry víc odradily.

Podle lednové statistiky Hypoindexu, která vychází ze skutečných úroků u nově sjednaných smluv včetně refinancování, průměrná úroková sazba z hypoték vzrostla na 2,28 z prosincových 2,19 procenta.

Jak si lidé půjčovali na začátku roku v letech 2006 až 2018 Leden Počet sjednaných hypoték Objem sjednaných hypoték (v mld. Kč) 2018 7783 16,503 2017 8 665 17,532 2016 5 912 12,646 2015 5 926 10,227 2014 4 225 6,964 2013 5 146 8,386 2012 5 443 9,251 2011 3 404 5,716 2010 2 533 4,28 2009 2 675 4,595 2008 4 817 8,211 2007 5 065 8,346 2006 3 606 5,214 Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Hypoteční úroky rostou od začátku loňského roku. Poté, co ve statistice Hypoindexu spadly na rekordní minimum 1,77 procenta. Banky tím reagovaly na zpřísnění, které jim kvůli obavám z realitní bubliny naordinovala Česká národní banka.

Ta po nich chce, aby většina lidí měla k hypotéce alespoň pětinu vlastních peněz. Do růstu hypotečních úroků se zároveň promítlo i postupné zvýšení základní sazby České národní banky (ČNB). Centrální banka začala svou základní sazbu zvyšovat z prakticky nulové úrovně loni v srpnu. Svým posledním rozhodnutím z počátku února ČNB zvýšila svou základní sazbu na 0,75 procenta a některé banky už těsně předtím nebo bezprostředně poté zvýšily nabízené úroky.

Analytici očekávají podobný růst sazeb i v následujících měsících. "Sazby porostou v průměru o 0,5 až 0,1 procenta každý měsíc. Banky se do nich budou snažit postupně promítnout dosavadní zdražení peněz a navíc do konce roku očekáváme ještě jedno navýšení základní sazby ČNB. Ke konci letošního roku by se tak průměrný úrok hypoték mohl přiblížit třem procentům," řekl Rajdl. Podobný názor zastává například i hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Analytici jsou však přesvědčeni o tom, že banky kvůli chystaným jarním kampaním zvyšování úroků spíš trochu přibrzdí, aby nabraly co nejvíc nových klientů a přiblížily se tak loňskému výsledku. Loni banky na hypotékách podle Hypoindexu rozpůjčovaly zhruba 226 miliard korun, jen o 11 milionů méně než v rekordním roce 2016 (necelé promile celkového objemu). Naopak počet smluv se snížil mnohem výrazněji, téměř o pět tisíc (- 4,3 %).

Tato čísla ukazují, že lidé si musí kvůli rostoucím cenám bytů pořizovat vyšší hypotéky. Zatímco v roce 2016 jim stačila půjčka v průměrné výši 1 971 270 Kč, loni si na lepší bydlení museli půjčovat v průměru 2 059 862 Kč.