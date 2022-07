Hypotéky prudce zdražují. "Už jen chvíli a růst sazeb bude brzdit," doufají analytici

Úrokové sazby hypoték se vyšplhaly do rekordních čísel. V červnu průměrná sazba dosáhla 6,24 procenta. Vyplývá to z dat Fincentra Hypoindexu. Zdražily téměř všechny banky. Ve srovnání s loňským rokem je to nárůst o necelá čtyři procenta. Měsíční splátky se tak lidem prodražují o tisíce korun.

Česká národní banka (ČNB) zvýšila v červnu základní úrokové sazby na sedm procent. "Na to reagovala již většina bank zvýšením hypotečních úrokových sazeb. Snad se však začíná blýskat na lepší časy, alespoň tedy po prohlášení nového guvernéra Aleše Michla, který uvedl, že nehodlá pokračovat v dalším zvyšování sazeb," říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která každý měsíc hypoindex vydává. Související Sazby hypoték míří k šesti procentům. Očekávaný krok ČNB je požene ještě výš Předpokládá, že v následujících měsících dojde ke stagnaci sazeb. "Otázkou i nadále zůstává, zda zásadnější obrat ve vývoji sazeb hypoték směrem dolů, který se očekával podle původních předpovědí na počátku příštího roku, se nám neposouvá minimálně do druhé poloviny roku 2023 či spíše na jeho konec," uvedl Jiří Sýkora. Ve stagnaci doufá také David Eim ze společnosti Gepard Finance. "Pokud ČNB sazby dále nebude zvyšovat, je to samo o sobě důvodem k mírné radosti. A nemusí hned snižovat. Díky i za pouhou stagnaci," uvedl Eim, podle něhož se uplynulý měsíc vyznačil nebývalým nárůstem sazeb. "Ze sledovaných bank nebyla jediná, která by sazby během června nezvýšila. Některé dokonce zvládly zvýšit sazby dvakrát během jediného měsíce," tvrdí Eim. V polovině června například klientsky největší Česká spořitelna oznámila, že zvyšuje sazby u všech fixací v rozmezí od 0,4 až 0,6 procenta. Minimální sazba u hypoték bude nově začínat na 5,84 procenta u fixace na 8 a 10 let, u Hypoúvěru od Buřinky bude nově začínat na 5,94 procenta u fixace na 6 let. Základní sazba u úvěru od Buřinky s fixací na 3 roky je 6,39 procenta, v případě pevné sazby 6,89 procenta. "V meziročním srovnání evidujeme pokles zájmu o hypoteční úvěry o více než polovinu. Naopak ve větší míře se lidé zajímají o rekonstrukce a vylepšení jejich současného bydlení. Objem poskytnutých úvěrů na rekonstrukce se meziročně zvýšil o 16 procent," říká Petra Skrbková, která vede tým bydlení v České spořitelně. Související Šest měst, šest bytů, dvě země: Kde má smysl nakupovat a kde se investice nevyplatí Přehled Stále menší zájem o úvěry potvrdil i Hypomonitor České bankovní asociace (ČBA). V květnu podle tohoto ukazatele banky poskytly 5300 nových hypoték, zatímco průměrný měsíční počet poskytnutých hypoték v prvním čtvrtletí letošního roku přesahoval sedm tisíc a loni pak 9,5 tisíce. "Meziroční propad je v případě skutečně nových hypoték mírně slabší a pohybuje se kolem 50 procent, zatímco v dubnu činil 55 procent, od začátku roku je ve výši 30 procent," uvádí ČBA. Měsíční splátka je o 8 tisíc vyšší Nejvýraznější nárůst sazeb zaznamenaly podle hypoindexu úvěry do 80 procent odhadní ceny nemovitosti s fixací na jeden rok. Ty v průměru za poslední měsíc vzrostly o 0,61 procentního bodu na 6,53 procenta. Sazba hypoték s fixací na tři roky se pohybuje kolem 6,41 procenta, s fixací na pět a více let kolem 6 procent. Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové roční sazbě 6,24 procenta činí v červenci 23 074 korun. "Klienti, kteří chtěli uzavřít ať už novou smlouvu, či prodloužení smlouvy na další fixační období, musí opět sáhnout hlouběji do kapsy. Na průměrné hypotéce na 3,5 milionu korun se splatností 25 let je to o neuvěřitelných 8 100 korun více při refixaci hypotéky z června 2017," řekl Jiří Sýkora. Související Inflace v Česku je nejvyšší od června 1998. Konec zdražování je daleko, míní experti Podle Davida Eima nyní hypoteční úvěry zažívají těžké období. "Aktuálně se na trhu v jednu chvíli setkává vysoká cena nemovitostí, vysoké úrokové sazby, regulace ČNB a navíc ne úplně optimistický výhled do následujících měsíců a možná i let. Mluví se o dramatickém propadu hypotečních úvěrů. Je to jen kus pravdy. Tyto dramatické komentáře se opírají o srovnání aktuálních objemů hypoték s objemy minulého roku. Minulý rok byl ale z pohledu objemů extrémně dobrým rokem," tvrdí analytik, podle něhož tak v porovnání s dřívějšími lety situace nevypadá tak zle. "Pokud teď bude trh pár měsíců stagnovat a řekněme od 2023 začne docházet k oživení, bude to úplně v pohodě," dodává Eim.