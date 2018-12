Období levných hypoték definitivně končí. Zdražuje už i lídr trhu Hypoteční banka

Hypoteční banka, lídr hypotečního trhu, dále zdraží svůj hlavní produkt Jasnou hypotéku. Od 10. prosince stoupnou úrokové sazby o další jednu nebo dvě desetiny procentního bodu podle konkrétních fixací, sdělila v úterý ČTK banka. Reaguje tak na vývoj dlouhodobých úrokových sazeb na českém mezibankovním trhu. Hypotéky zdražily i další banky.

"Období levných hypoték, kdy se hypoteční úvěry pohybovaly kolem dvou procent, je již minulostí. Lidé, kteří uvažují nad hypotečním úvěrem, by si měli pospíšit. V dohledné době budou totiž úrokové sazby hypoték spíše růst, jejich pokles je v následujících měsících nepravděpodobný," uvedla mluvčí Hypoteční banky Andrea Vokálová.

Česká spořitelna zvýšila sazbu 15. listopadu o 0,1 až 0,2 procentního bodu v závislosti na typu fixace. "Pozorně sledujeme vývoj hypotečního trhu i politiku centrální banky. A bude-li situace vyžadovat úpravu úrokových sazeb, flexibilně k ní přistoupíme," řekl ČTK mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Nová pravidla pro hypotéky: Podle nových pravidel České národní banky nebudou moci banky dát úvěr vyšší, než je devítinásobek žadatelova čistého ročního příjmu.

Měsíční splátka hypotéky by také neměla činit více než 45 procent čisté měsíční mzdy

Většina hypoték navíc půjde sjednat pouze na 80 procent hodnoty majetku. Pětinu tak bude muset mít zájemce ušetřenou.

Sberbank CZ úrokové sazby hypoték měnila 8. října, kdy je zvýšila o 0,4 procentního bodu. "Vzhledem k dalšímu růstu základní úrokové sazby ČNB a vývoji na trhu zvýšení úrokové sazby hypoték v prosinci 2018 nevylučujeme," sdělila mluvčí banky Radka Černá.

Moneta Money Bank v polovině září tohoto roku zvedla úrok u pětileté fixace o 0,2 bodu a v polovině října u sedmi a desetiletých fixací o 0,1 bodu. "Začátkem prosince jsme zvýšili úrokovou sazbu hypoték s LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) do 80 procent u všech fixací o 0,3 bodu a zároveň jsme snížili úrokovou sazbu u hypoték s LTV mezi 80 a 90 procenty o 0,4 bodu. Navyšování úroků do konce roku v tuto chvíli neplánujeme," informoval manažer pro úvěrové produkty Tomáš Kostrhoun.

Raiffeisenbank naposledy měnila sazby 19. listopadu. Její aktuální sazba začíná na 3,29 procenta, momentálně nemá žádnou predikci k plánovaným úpravám sazeb. UniCredit Bank v prosinci nezvažuje zvýšení úrokových sazeb u hypoték.

"Stále nabízíme úrokovou sazbu od 2,89 procenta pro všechny krátkodobé i dlouhodobé fixace," uvedl mluvčí banky Petr Plocek. Pokud se v následujících dnech významně nezmění ceny zdrojů, rovněž Komerční banka do konce roku ponechá úrokové změny na současných hodnotách.

Hypotéku v pásmu LTV do 70 procent u pětileté fixace nyní dostane klient Hypoteční banky za úrokovou sazbu 3,19 procenta, od 10. prosince to bude 3,39 procenta. Stejně tak tomu bude u LTV do 80 procent.

Bankovní rada České národní banky počátkem listopadu zvýšila základní sazbu, od níž se odvíjejí úroky úvěrů, hypoték i vkladů, o čtvrt bodu na 1,75 procenta. Průměrná úroková sazba hypoték v říjnu podle Fincentrum Hypoindexu stoupla na 2,66 procenta ze zářijových 2,57 procenta. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. Experti očekávají, že průměrná sazba hypoték se na přelomu roku ocitne v blízkosti tří procent.