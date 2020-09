Pandemie je pro hypotéky paradoxně jako živá voda. Banky ale začaly lustrovat profese

Zájem o hypotéky je opět velký. S objemem poskytnutých hypoték ve výši 19,173 miliardy korun se letošní srpen stal nejsilnějším osmým měsícem v sedmnáctileté historii hypoindexu. Průměrná úroková sazba sice klesá již pátý měsíc v řadě, ale pokles pomalu brzdí. Je na 2,11 procenta. Proč je o úvěry na bydlení i přes problémy s pandemií stále mimořádný zájem?

Banky poskytly v srpnu 6868 hypoték za 19,173 miliardy korun. Průměrná výše hypotéky v srpnu vzrostla na nové historické maximum - dosáhla 2 791 673 korun. Podle hypoindexu se tak potvrzuje, že růst cen nemovitostí stále nepolevuje.

"Jedinou klesající hodnotou je tak nyní průměrná sazba hypoték, kdy po pěti klesajících měsících se prozatím zastavila na hodnotě 2,11 procenta," uvedl Jiří Sýkora, specialista ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Objem poskytnutých hypoték za prvních osm měsíců letošního roku již překročil 150 miliard korun. "Pokud by hypoteční banky udržely objemy poskytnutých hypoték na úrovni letních měsíců, mohly by i atakovat rekordy z let 2016 a 2017, kdy sjednaly hypotéky za více než 225 miliard korun," uvedl Sýkora.

Cena peněz na finančním trhu ale podle něj postupně roste a prostor pro další zlevňování hypoték se uzavírá. "Banky navíc v nejistotě vyhlíží konec moratoria, které může znamenat nárůst počtu klientů, kteří nebudou schopni splácet hypotéky," doplňuje analytik.

V srpnu se přesto odhodlala snížit hypoteční sazby například Sberbank, a to na 1,79 procenta u desetileté fixace, u roční fixace na 2,19 procenta. Na začátku září se k ní připojila i Moneta Money Bank a UniCredit Bank.

Moneta snížila sazby hypoték na 1,99 procenta, při využití vlastních úspor je pak možné získat hypotéku se sazbou od 1,64 procenta. UniCredit Bank opět zavedla tříletou fixaci se sazbou od 1,59 procenta a u delších fixací snížila s platností od 10. září sazby o 0,1 procentního bodu. Pětileté fixace u UniCredit Bank začínají na 1,69 procenta, sedmileté na 1,89 procenta a desetileté na 2,09 procenta.

Proč je o hypotéky tak mimořádný zájem?

"Koronavirová krize jako by se hypoték vůbec netýkala, a jako by pro hypoteční trh v Česku byla dokonce 'živou vodou'. Hypotéky jsou nyní tolik lákavé, neboť citelně klesají jejich úrokové sazby. Zlevňují v důsledku koronavirové krize, která vedla k prudkému propadu tržních úrokových sazeb, od nichž banky odvíjejí úročení hypoték. Česká národní banka rovněž během jara prudce snížila své úrokové sazby, aby tak ekonomiku v čase krize nedusila," tvrdí Lukáš Kovanda, ekonom Trinity Bank.

Podle něj bankám umožňuje hypotéky zlevňovat i to, že díky vládní podpoře ekonomiky zatím nadále klesá podíl takzvaných nevýkonných hypoték domácnostem.

"To jsou například nesplácené hypotéky. V červnu 2020 jich bylo pouze 0,85 procenta, což je naprosto historické minimum. Češi zkrátka splácejí své hypotéky nejlépe v moderních dějinách země. Otázkou však je, jak se tento podíl změní, až v říjnu doběhne zmíněné plošné moratorium, tedy odklad splátek hypoték. Plošný odklad podíl nesplácených hypoték opticky snižuje. Teprve až moratorium skončí, budeme vědět, kdo si může dále dovolit splácet a kdo ne," dodává Kovanda.

Veronika Hegrová z on-line sjednávače hypoték Hyponamíru.cz připomíná, že hypoteční trh letos zaznamenal nejvíce změn v historii. Centrální banka například uvolnila limity ukazatelů LTV (výše úvěru k hodnotě zajištění), DTI (výše celkového zadlužení žadatele k jeho příjmům) a DSTI (výše dluhu k příjmům žadatele).

"Krátce po zavedení přísných opatření proti šíření pandemie koronaviru vláda také navrhla zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. V případě schválení tohoto návrhu ušetří kupující statisíce. Pandemie rovněž přibrzdila růst cen nemovitostí, doba prodeje se prodloužila a kupující mají šanci vyjednat si slevu," vyjmenovává Hegrová.

Pádným argumentem pro pořízení nemovitosti na hypotéku jsou podle ní právě i nízké úrokové sazby, které někde klesly pod dvě procenta. A také fakt, že zájemci o hypotéku těží ze silné konkurence mezi poskytovateli hypoték. "Banky ve snaze získat nové klienty odpouštějí řadu poplatků a přicházejí s různými akčními nabídkami," uvádí analytička.

Připomíná ale, že ne všichni jsou v bankách s žádostí o úvěr vítáni. "Velmi přísně nyní banky posuzují nejen samotnou výši příjmů a celkové zadlužení, ale nově také přihlížejí k vykonávané profesi zájemce o úvěr na bydlení. Se získáním hypotéky mohou mít problém lidé pracující v oborech, na něž ekonomicky dopadla přijatá opatření proti šíření koronaviru. Konkrétně se jedná například o zaměstnance v cestovním ruchu, kultuře či pohostinství," dodává Hegrová.