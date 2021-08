Hypotéky rychle zdražují. Lidé si kvůli drahým bytům v průměru půjčují už 3,2 milionu

Růst průměrné úrokové sazby hypoték v červenci zrychlil, a to až na 2,23 procenta. Objemy poskytnutých hypoték přitom začaly pomalu brzdit. I tak je již ale jisté, že se letošek zapíše jako dosud nejsilnější hypoteční rok v historii. Vyplývá to z pravidelného měsíčního hypoindexu, který sleduje nabídky většiny bank v Česku.

Průměrná úroková sazba hypoték v červenci podle ukazatele Fincentrum Hypoindex vzrostla o 10 bazických bodů. "Jde o největší nárůst průměrné sazby od prosince 2018, kdy sazba vzrostla o 13 bazických bodů na 2,91 procenta," připomíná Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Vzhledem ke zpoždění, které banky v posledních měsících nabraly při zpracování žádostí o hypotéky ještě s nižšími sazbami, lze odhadovat, že růst průměrné sazby hypoték ještě zrychlí. Většina bank totiž ve zvyšování nabídkových sazeb hypoték přitvrzuje.

"Do výše průměrné úrokové sazby již promlouvá i zvyšující se základní sazba ČNB. S ohledem na další srpnové zvýšení těchto sazeb se dá očekávat, že sazby hypoték i nadále porostou a postupně mohou atakovat hranici tří procent," domnívá se Sýkora.

Centrální bankéři ještě neskončili

Česká národní banka letos zvedla základní úrokové sazby již dvakrát. Po červnovém zasedání, kdy základní sazba vzrostla o 25 bazických bodů, rozhodli centrální bankéři v srpnu o nárůstu o dalších 25 bazických bodů na 0,75 procenta.

Většina bankovní rady se na posledním srpnovém zasedání navíc shodla, že je potřeba ve zpřísňování měnové politiky pokračovat, a to především kvůli vyšší inflaci. Základní sazba by se tak do konce roku mohla zvýšit ještě dvakrát, a to v září a v listopadu.

"Do červencových hypotečních výsledků se promítly postupně rostoucí úrokové sazby a s nimi spojený klesající zájem o hypotéky. Nicméně banky stále ještě 'čerpají' nashromážděné zásoby hypotečních žádostí, a tak počty i objemy nových hypoték klesají jen pomalu," pokračuje Sýkora.

Výše hypotéky roste a jen tak se nezastaví

Banky v červenci sjednaly dohromady 10 967 hypoték v celkovém objemu 35,261 miliardy korun. Ve srovnání s rekordním březnem klesl objem poskytnutých hypoték téměř o 9,5 miliardy korun (tedy o 3434 hypoték) a meziměsíčně o více než 9,2 miliardy korun (o 3212 hypoték).

Meziročně ale objem sjednaných hypoték vzrostl o 13,664 miliardy korun, tedy o více než 63 procent. A počet hypoték pak stoupl o 3100, což představuje nárůst o téměř 40 procent. Červenec sice podle Sýkory skončil hluboko pod rekordními hodnotami, ale pořád se drží vysoko nad čísly z předchozích let.

Průměrná výše hypotéky vzrostla v červenci o více než 54 tisíc korun na celkem 3 215 153 korun. Za poslední rok se tedy průměrná hypotéka zvýšila již o téměř půl milionu korun.

"Neustále rostoucí ceny nemovitostí logicky zvedají i průměrnou výši poskytnuté hypotéky, která se v červenci dostala opět na rekordní hranici. Na realitním trhu není jediný důvod, proč by se měl trend zvyšování cen nemovitostí zastavit, nebo dokonce obrátit. A tak je možné, že za pár měsíců se dostaneme až k hranici 3,5 milionu korun," odhaduje dále Sýkora.

Rekordní objemy

Přestože objemy poskytnutých hypoték již pomalu brzdí, letošní rok bude i tak rekordní.

Za prvních sedm měsíců roku sjednaly banky hypotéky za 259,047 miliardy korun. Hypoteční trh tak letos již překonal dosud rekordní loňský rok, kdy se objem poskytnutých hypoték vyšplhal za 12 měsíců na 254,023 miliardy korun.

Objem poskytnutých hypoték by se tak v letošním roce měl poprvé v historii dostat za hranici 300 miliard korun a možná i dál. Překazit by to neměl ani pokles produkce ve druhém pololetí.

Bydlení dál zdražuje

Trend stále rostoucích cen nemovitostí potvrzuje i portál Bezrealitky.cz, v celém Česku podle něj ve druhém čtvrtletí padly nové rekordy. V Praze se cena metru čtverečního staršího bytu poprvé přehoupla přes milník 110 tisíc korun, což je hodnota průměrného metru čtverečního v novostavbě na konci roku 2019. Cena bytů v hlavním městě se meziročně zvýšila o celých 12 procent.

Růst pokračoval i v Brně a okolí, kde padl milník 45 tisíc korun za metr čtvereční. Brněnské byty zároveň v současnosti zdražují rychleji než pražské, a to meziročně 18procentním tempem.

Devatenáctiprocentní nárůst pak podle dat portálu vykazují byty ve Středočeském kraji, které se poprvé přiblížily 65tisícové hranici za metr. Ceny rostly také v dalších regionech, například v Jihočeském, Plzeňském a Libereckém kraji skokově stouply průměrné ceny za metr čtvereční rodinných domů, hnané zájmem o luxusní chalupy a takzvané druhé domovy.

Stouply i ceny prodaných bytů v Olomouckém nebo Zlínském kraji či na Vysočině, které tak ukončily pokles nebo stagnaci. Zejména u rekonstruovaných domů a bytů totiž do cen začíná promlouvat inflace i materiálová krize.