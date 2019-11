Nákupy za socialismu: Lidé ve frontách pročekali hodiny. Někdy ani nevěděli na co

Jak se změnily ceny v čase Přestože se podle cenovek může zdát, že veškeré zboží bylo před 30 lety levnější, většinou to neplatí. Dražší byly například potraviny a elektronika, naopak levnější byla řada služeb.



Kupní síla průměrného Čecha nicméně vzrostla za 30 let o dvě třetiny. Čistý příjem průměrného obyvatele Česka včetně dětí a důchodců stoupl od roku 1989 o více než 600 procent z necelých 2000 korun na více než 15 tisíc korun v roce 2018. Zajímá-li vás, jaký podíl svého platu vydáte na běžný nákup nyní v porovnání s dobou před 30 lety, vyzkoušejte naši nákupní kalkulačku.

Stravování mimo domov 1989 2018 Svíčková na smetaně 11,36Kčs 73,64Kč (r. 2016) Minerální (pramenitá) voda v restauraci (0,33 l)* 1,01Kčs 28,9Kč Káva turecká 3,35Kčs 29,34Kč Oběd ve školní jídelně (strávníci 7-10 let) 3,8Kčs 23,92Kč Elektronika 1989 2018 Sporák kombinovaný ** 3560Kčs 8277Kč Elektrická chladnička s mrazničkou *** 5780Kčs 13 629Kč Automatická bubnová pračka **** 5950Kčs 10 998Kč Elektrický vysavač ***** 1360Kčs 3202Kč Kulturní a sociální život 1989 2018 Vstupenka do kina 7,33Kčs 128,81Kč Vstupenka do divadla 24Kčs 280,94Kč Pánský kadeřník 7Kčs 202,45Kč Pobyt na horách (1 osoba) 1040Kčs 6366Kč Televizní poplatek 25Kčs/měsíc 135Kč/měsíc Rozhlasový poplatek 10Kčs/měsíc 45Kč/měsíc Poštovné za dopis 1Kčs 19Kč 1989 2018 Průměrná mzda 3170Kčs 31 885Kč Medián mezd —****** 29 247Kč (4Q 2018)

* Minerální voda v restauraci: 1989-1993 Sodová voda 0,33 l, 1994-2000 Sodová voda 0,2 l, od 2001 Minerální voda 0,33 l

** Sporák kombinovaný: do roku 1995 Sporák elektrický

*** Elektrická chladnička s mrazničkou: do roku 1999 jen chladnička, do roku 2009 objem chladničky 170 až 205 l, mrazničky 40 až 65 l, od roku 2010 objem chladničky cca 250 l, mrazničky do 130 l, energetická třída A+ nebo A

**** Automatická bubnová pračka: do roku 2008 na 5 kg, 2009-2011 na 4,5 - 6 kg, 2012-2015 na 4,5 - 7 kg

***** Elektrický vysavač: do roku 2010 příkon do 1800 W, od roku 2011 příkon do 2200 W

****** Data o mediánu mezd jsou v ČSÚ dostupná až od roku 1996