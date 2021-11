Je řešením drahých energií fotovoltaika na střeše? Ptejte se experta, kdy se vyplatí

Někoho na fotovoltaice láká finanční úspora, jiného ekologická udržitelnost a soběstačnost. Faktem ale je, že solární panely na střeše domu se nevyplatí vždy. Kdy dokáže domácí elektrárna ušetřit peníze, jak komplikované je její pořízení a kolik místa potřebuje? Na vše kolem fotovoltaiky bude ve středu čtenářům on-line deníku Aktuálně.cz odpovídat expert společnosti innogy Petr Kalčev.

Výkon nově instalovaných solárních zdrojů v prvním pololetí v Česku meziročně vzrostl zhruba o desetinu na 25,2 megawattu. Po několika letech strmého růstu nyní tempo zpomalilo, většinu nových projektů tvoří právě malé domácí instalace, které mají výkon menší než deset kilowattů. Jde především o panely na střechách rodinných domů.

Jak funguje fotovoltaika? Srozumitelně v otázkách a odpovědích:

5:01 Petr Kalčev, produktový manažer fotovoltaiky ve společnosti Innogy | Video: Jakub Zuzánek

"Tyto instalace vznikají hlavně v programu Nová zelená úsporám, díky kterému v prvním pololetí vyrostlo 3162 projektů s celkovým výkonem přesahujícím 16,1 megawattu. Podobně jako v minulých letech roste i podíl projektů s domácí baterií," uvedl podle agentury ČTK předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář.

Podíl elektráren s akumulací energie vzrostl u domácích projektů z 55 na 68 procent, v Praze na 80 procent.

Podle produktového manažera fotovoltaiky společnosti innogy Petra Kalčeva domácí solární elektrárna dokáže v rodinném rozpočtu ušetřit peníze, protože eliminuje objem nakoupené energie od obchodníka. Velkoobchodní cena elektřiny se přitom v současnosti na burze pohybuje na rekordní výši.

Před pořízením fotovoltaiky je však podle něj nutné promyslet řadu věcí - například zda pro ni má domácnost místo, protože požadavek v rámci dotací je, aby byla elektrárna umístěna na střeše, garáži či třeba pergole.

Další klíčovým faktorem je spotřeba domácnosti. "Obecně říkáme, že je zapotřebí, aby ta spotřeba byla alespoň 2,5 megawatthodiny za rok. Od této hodnoty už má smysl uvažovat o fotovoltaické elektrárně," vysvětluje Kalčev. "Zároveň je významnou složkou i cena elektrické energie, za kterou nakupuji, protože ta se promítá do návratnosti vložené investice," dodává.

Podle Kalčeva se ve většině případů instalace do fotovoltaické elektrárny vyplatí. Dodává, že návratnost u bateriových systémů se pohybuje kolem deseti let. Životnost samotné elektrárny se pohybuje kolem 25 let.

Solární panely ale nemají jen pozitiva. Rizikem může být instalace na zastíněnou střechu nebo vyšší pořizovací cena některých typů - byť lze na elektrárnu získat z části státní dotaci z programu Nová zelená úsporám. Dalším minusem se mohou stát i nepříznivé klimatické podmínky na území Česka.

Na vše kolem solárních panelů na střechách domů se můžete ptát odborníka na fotovoltaiku společnosti innogy Petra Kalčeva právě nyní. Dotazy čtenářů on-line deníku Aktuálně.cz bude zodpovídat ve středu 1. prosince od 11 hodin.