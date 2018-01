Falešné e-maily se snaží vymoci neexistující dluhy. Nic neplaťte, radí exekutoři

před 5 hodinami

Podvodné zprávy se tváří jako soudní příkaz k uhrazení dluhu a vyhrožují exekucí. Při otevření zavirují počítač.

Praha - Českem se šíří nová vlna falešných e-mailů, které se snaží z lidí podvodně vymoci jejich údajné dluhy. Exekutorská komora radí, ať lidé takové e-maily neotevírají, protože jim zavirují počítače.

Text vypadá na první pohled důvěryhodně. Tváří se, že přichází jménem exekutorského úřadu v Plzni, a v názvu má napsáno "Výzva k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce".

Je v něm také plno paragrafů a odkazů na exekuční řád, což působí úředně. Adresátovi stroze oznamuje, že na základě soudního rozhodnutí musí zaplatit do 15 dnů dluh, náklady řízení i odměnu exekutora. Na konci zpráva obsahuje varování, že pokud adresát částku ve stanovené době nezaplatí na uvedené bankovní číslo, bude mu zablokován účet nebo provedena exekuce majetku.

Exekutorská komora radí, aby lidé nejen nic neplatili, ale aby si ani neotvírali přílohu e-mailu, protože může infikovat počítač. "Důrazně apelujeme na veřejnost, aby neotevírala přiložené soubory, aby na tento účet neposílala na základě falešné výzvy žádné finanční prostředky a aby se v případě škody obrátila na Policii ČR," říká mluvčí Exekutorské komory ČR Martina Houšková.

Soudní exekutoři podle ní zásadně neposílají exekuční příkazy e-mailem (ledaže o to účastník řízení výslovně požádá).

"Pokud by byl exekuční příkaz zaslán prostřednictvím e-mailu, byl by vyhotoven ve formátu PDF a zaslaný soubor i samotný e-mail by byly podepsány uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo pověřeného zaměstnance či elektronické podatelny soudního exekutora," vysvětluje mluvčí.

Komora nyní podle ní spolupracuje s policií a podá na pachatele trestní oznámení.

Totožné e-maily kolovaly po síti už začátkem listopadu minulého roku. Podobné zprávy se však objevovaly už i v minulých letech. Například v roce 2014 se vynořovaly v několika vlnách po sobě.