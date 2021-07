Mobilní bankovní aplikace očima expertů. Srovnání ukazuje, jak se snaží vaše banka

Pandemie koronaviru uspíšila to, na co se banky chystaly dlouho, převést většinu služeb do on-line světa. Výsledkem je šest milionů uživatelů internetového bankovnictví, z nichž stále více lidí používá smartbanking. Jaká je ale úroveň mobilních aplikací - co umí, používají se snadno, jsou bezpečné? Nejenom na tyto otázky hledali odpověď experti z portálu Finparáda a ze společnosti Scott & Rose.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Mobil, digitální detox, digitální technologie | Foto: Shutterstock Třináct aplikací a 180 parametrů Analytici hodnotili celkem 13 mobilních aplikací českých bank, u nichž sledovali více než 180 parametrů rozdělených do 26 oblastí. Zaměřili se na správu běžného účtu (včetně plateb a platební karty) a zároveň na další finanční produkty, které je možné sjednat či spravovat právě pomocí mobilní aplikace. Například nastavení trvalého příkazu, blokace platební karty, ale také třeba sjednání půjčky a možnost změnit výši její splátky. Výsledky šetření nyní zveřejnili. "Úroveň mobilního bankovnictví sledujeme od roku 2017, provádíme monitoring inovací a analyzujeme celkovou nabídku funkcí. Zajímá nás jedinečnost v nabídkách aplikací, klientské hodnocení nebo uživatelská dostupnost, kdy testujeme u základních funkcí, jak rychle a intuitivně je klient dokáže ovládat. Hodnotíme také, jaké finanční produkty klienti mohou přes mobilní bankovnictví sjednat či spravovat," přibližuje analýzu Michal Mošnička ze Scott & Rose. A jak to dopadlo? Dozvíte se na následujících kartách. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat