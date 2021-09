Dvě největší banky s nástupem září prudce zvýšily úroky. Éra levných hypoték je pryč

Dvě největší tuzemské banky oznámily, že zdražují hypoteční úvěry. Důvodem jsou rostoucí ceny zdrojů na mezibankovním trhu. Dostupnost bydlení se tak ještě více zhorší, úvěr budou lidé splácet možná celý svůj pracovní život. Na druhou stranu by se však postupně mohly ochladit přehřáté ceny bytů.

Česká spořitelna i ČSOB zvyšují úrokové sazby hypoték o 0,2 procenta. Jak uvedly obě banky, hlavním důvodem je cena zdrojů, která vytrvale roste a má dopad na tržní sazby hypoték.

U České spořitelny tak od 2. září nově začíná úroková sazba u nejoblíbenějších fixací na pět a osm let na sazbě 2,74 % ročně. U ČSOB bude nově od 13. září úroková sazba u nejběžnější hypotéky s fixací na pět let začínat na 2,69 %.

„Éra nízkých úrokových sazeb u hypoték končí a v následujících měsících očekáváme, že budou pozvolna růst sazby úvěrů na bydlení, ale i ceny nemovitostí. Přičteme-li prudké zvýšení stavebních materiálů, je jasné, že dostupnost nového bydlení se bude v následujících měsících výrazně zhoršovat. I proto chceme ve spolupráci s regulátorem a ostatními bankami hledat řešení, jak klientům se získáním úvěru pomoci. Jedna z cest může být posunutí délky poskytnutí hypotéky na období delší než 30 let,“ uvedl Filip Belant, šéf sekce Bydlení v České spořitelně.

Nejobvyklejší doba splácení hypotéky je v současnosti právě 25 až 30 let, která je domluvena u 56 procent všech poskytnutých hypoték. Delší dobu splácení banky doposud schvalovaly jen nerady. Pokud se maximální doba splácení posune, bude to znamenat, že lidé kvůli bydlení stráví téměř celý svůj pracovní život v zadlužení.

To by však na druhou stranu mohlo řadu zájemců o hypotéky odradit a s poklesem poptávky by se mohl uvolnit tlak na pokračující zdražování bytů. Právě dostupné hypotéky jsou totiž jedním z faktorů rostoucích cen bydlení, neboť řadě lidí se tak vyplatí nakupovat byt "na investici".

Podle tiskové zprávy ČSOB zvýšení sazeb reflektuje opakované a do budoucna očekávané zvyšování sazeb ze strany ČNB. Ta na začátku srpna již podruhé v tomto roce zvýšila základní úrokové sazby na 0,75 procenta kvůli zvyšující se inflaci.

„Hypoteční trh vykazuje v posledních dvou letech rekordní výsledky. Jedním z důvodů byly i velmi nízké sazby, které přilákaly řadu zájemců o vlastní bydlení, refinancování dříve poskytnutých úvěrů i investorů. V poslední době ale vývoj sazeb úvěrů neodpovídal zdražování zdrojů na mezibankovním trhu, a tak úprava sazeb směrem vzhůru není žádným velkým překvapením. I přes navýšení zůstávají úrokové sazby stále na nízké úrovni pod třemi procenty,“ vysvětluje Jan Sadil, člen představenstva ČSOB.

Banka počítá s tím, že vyšší sazby nově poskytovaných úvěrů logicky sníží zájem klientů o refinancování, a tedy i celkový objem nově poskytnutých úvěrů lehce poklesne.

Podle odborníků se dá předpokládat, že ve zvyšování úrokových sazeb budou pokračovat i další banky.

“Úrokové sazby budou letos stoupat tak, jak bude Česká národní banka zvyšovat základní úrokovou sazbu. U hypoték zatím bylo v posledních měsících průměrné tempo nižší než 0,1 procentního bodu měsíčně, ale nelze vyloučit, že koncem roku by se průměrná sazba u nových obchodů mohla podívat ke tříprocentní hranici,” komentuje oznámení dvou největších bank na českém trhu Miroslav Zámečník, hlavní poradce České bankovní asociace.

Podle dat Fincentra hypoindexu, který dlouhodobě monitoruje hypoteční trh, byla za poslední dva roky nejnižší úroková sazba letos v únoru, kdy se úvěry nabízely v průměru 1,93 procenta. V březnu, kdy byla úroková sazba na 1,94 procenta, počet poskytnutých úvěrů na bydlení překonal všechny dosavadní rekordy.