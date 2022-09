Equa bank končí, klienty převezme Raiffeisenbank. Změna účtu se týká půl milionu lidí

Equa bank oznámila o víkendu svým klientům, že se ke 14. listopadu spojí s Raiffeisenbank. Slibuje, že jim zachová stávající produkty a bude fungovat stejně, jak byli zvyklí. Podle banky nepřijdou ani o výhodné podmínky spoření. I tak se s přechodem pojí určité nepříjemnosti - jde například o nutnost vyřídit změnu čísla účtu nebo nutnost sžít se s novým mobilním bankovnictvím.

"Máme pro vás důležitou informaci. Equa bank se 14. listopadu 2022 spojí s Raiffeisenbank a veškeré služby vám budeme poskytovat pod značkou Raiffeisenbank," píše Equa bank svým klientům v e-mailu, který má Aktuálně.cz. Podle údajů z loňského roku jde o více než půl milionu lidí.

Banka avizuje, že klientům zachová dosavadní nastavení služeb. "Naší prioritou je, aby klienti byli maximálně spokojeni. Proto jim zachováme všechny jejich oblíbené produkty za podmínek, které používají dnes, včetně vedení účtu a výběru z bankomatů zdarma nebo podmínek jejich půjček. Věříme proto, že nebudou mít důvod přemýšlet o změně banky," říká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Do 14. listopadu zůstávají beze změny i čísla účtů. Ta se ovšem po tomto datu postupně začnou měnit tak, aby do šesti měsíců byli všichni klienti definitivně převedeni pod Raiffeisenbank. "Po dobu šesti měsíců bude platit jak původní kód Equa bank 6100, tak i kód Raiffeisenbank 5500," pokračuje mluvčí.

V praxi to podle ní znamená, že u odchozích plateb z účtu uvidí jejich příjemce u původního čísla účtu už kód Raiffeisenbank 5500 a příchozí platby na účet klienta mohou být poslány jak na kód Equa bank 6100, tak na kód Raiffeisenbank 5500. "V tomto překlenovacím období bude dostatek času na změny, se kterými klientům pomůžeme. Poté se kód banky sjednotí," upozorňuje dále Kaiseršotová.

Klientům zůstanou čísla účtů stejná, změní se jim pouze kód banky za lomítkem. Může se ovšem stát, že se číslo účtu před lomítkem bude zdvojovat s číslem účtu klienta u Raiffeisenbank. Podle informací banky je ale takových klientů minimum a banka s nimi bude vzniklý problém řešit individuálně.

Pozor na nastavení plateb

Tak či onak, změna čísla účtu, byť jen za lomítkem, znamená nahlášení nových údajů, zvláště u opakovaných příchozích plateb - například u výplaty či důchodu.

Lidé tak například budou muset zaměstnavateli nahlásit nové číslo účtu, stejně tak sociální správě v případě pravidelného zasílání důchodu.

U odchozích plateb je situace jednodušší. Nastavení inkas a SIPO banka převede tak, jak mají lidé nastaveno. Platební karty vydané Equa bank zůstávají i nadále platné. Jakmile se bude blížit termín konce platnosti karty, bude klientům automaticky zaslána nová karta.

"K některým krokům ale bude zapotřebí součinnost klientů. Všechny platby i inkasa přesměrujeme automaticky. Klienty jsme informovali, aby do 14. listopadu 2022 neprováděli ani nehlásili žádné změny," dodává Kaiseršotová.

Noví klienti Raiffeisenbank získají i některé benefity, které zatím jako klienti Equa bank využívat nemohli. Jde především o bankovní identitu, díky které lze jednoduše komunikovat s veřejnou správou a mnoha dalšími společnostmi. Raiffeisenbank už službu spustila dříve, klienty Equa bank do ní bude postupně přidávat.

Dále získají nově slevový RB klub, ve kterém lze za platby u vybraných obchodníků získávat slevy, mohou mít více disponentů na jednom účtu nebo podnikatelé mohou propojit online bankovnictví s účetním systémem. Získají také mnohem širší síť poboček.

Klienti obou bank začnou také od 14. listopadu využívat nové mobilní bankovnictví, které kombinuje původní mobilní bankovnictví obou bank.

Skupina Raiffeisenbank International (RBI), do které patří Raiffeisenbank, koupila sto procent akcií Equa bank od fondu AnaCap Financial Partners už loni. Doposud se pro klienty nic nezměnilo, Equa bank na svých webových stránkách dokonce v těchto dnech dál láká zájemce: "Převeďte si účet k nám, je to jednoduché."

Převedením klientů Equa bank pod Raiffeisenbank bude mít banka zhruba 1,3 milionu klientů.