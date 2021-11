Kolibřík padnul, jeho majitel však nabízí energie dál. Klienty tlačí do nejistých cen

Energetický regulační úřad (ERÚ) ve čtvrtek opět upozornil, aby lidé nevěřili marketingovým tahákům dodavatelů energií a četli smlouvy. Varoval zejména před tím, když firmy nabízejí fixní produkt, který ale následně jednostranně změní, nebo zcela vypovědí. Na takovou situaci si nyní stěžují například klienti dodavatele Armex Energy, který část z nich automaticky převedl na ceny dle burzy.

Armex Energy dodává energie přibližně 60 tisícům zákazníků. Byla to právě její dceřiná firma Kolibřík Energy, která musela před několika týdny ukončit kvůli situaci na energetickém trhu svou činnost, a následovala tak osud největšího pádu na trhu - skupiny Bohemia Energy.

Armex Energy přitom v současnosti láká klienty na "jednoduchou cestu, jak přestat platit zálohy v režimu DPI". Nabízí jim tři produkty - smlouvu na neurčito, fixovaný produkt na rok 2022 a produkt se spotovou cenou - tedy takový, který kopíruje aktuálně velmi vysoké ceny energií na burze.

Právě poslední zmíněný produkt, který těsně před svým koncem začala ve velkém propagovat také skupina Bohemia Energy, přitom teď Armex Energy protežuje nejvíce. "Za stávající energetické krize a vyšponovaných cen, avšak platí doporučení pro tzv. spotový produkt, který kopíruje velkoobchodní ceny. V okamžiku, kdy cena na burze klesne, zákazník okamžitě odebírá levnější energie, což se pozitivně projeví v ročním vyúčtování," láká firma na svém webu.

Přirozené jako ceny potravin, říká dodavatel

Podobně mluví sám generální ředitel a spoluvlastník Armex Energy Hynek Sagan. "O spotový produkt je obecně značný zájem. To ostatně potvrzují naše i externí call centra. Denně zpracováváme několik stovek hovorů s žádostí o přechod z DPI i o změnu dodavatele," říká na dotaz on-line deníku Aktuálně.cz.

"Přednosti spotového produktu vidíme v tom, že klient ví, kolik dnes co stojí, a jakmile to zlevní, pocítí to i jeho peněženka. Navíc na našem spotovém tarifu také klient transparentně vidí marži dodavatele. Spotová cena energie je stejně přirozená jako cena zeleniny či jiných potravin v maloobchodě. Neexistuje smlouva mezi maloobchodem a zákazníkem, že máslo bude věčně zafixováno na konkrétní ceně," argumentuje dále Sagan.

Armex Energy ovšem v upřednostňování tohoto typu produktu zašla ještě o něco dál - některým ze svých klientů sama k 15. listopadu změnila obchodní podmínky a převedla je automaticky na spotové ceny.

Podle serveru Seznam Zprávy šlo o klienty s dlouhodobou fixací cen energií. Na opakovaný dotaz on-line deníku Aktuálně.cz, jaký produkt měli klienti, kterým Armex Energy obchodní podmínky změnila, vedení firmy neodpovědělo.

"Změna produktu na spotový se týká části zákaznického kmene. Mluvíme o třetině celého zákaznického kmene," sdělil pouze Sagan. Dodal, že stále běží lhůta, kdy se klienti mohou bez sankce rozhodnout pro jiný typ produktu, nebo odchod k jinému dodavateli.

"Všichni zdražili, lidé to chápou"

Šéf Armex Energy u převodu klientů argumentuje tím, že zdražili všichni dodavatelé a lidé chápou, že "při skokovém zvýšení cen až na pětinásobek nemusí být nyní výhodné přikovat se na neurčito ke garantované (fixované) ceně". "Takováto 'garance' má samozřejmě své náklady a je pak zbytečné platit takto vysokou cenu i v létě, kdy je trh vždycky 'dole'," trvá na strategii své společnosti Sagan.

Experti sice pokles cen v příštím roce na základě dlouhodobých kontraktů předpokládají, s jistotou ho ale nedokážou předpovědět. Pro upřesnění je také vhodné zmínit, že produkt se zafixovanými cenami energií se nesjednává na dobu neurčitou. Naopak, jeho podstatou je garantovat neměnné podmínky a ceny dodávek energií po předem sjednanou dobu - nejčastěji na jeden až tři roky.

Spotřebitelská organizace dTest obdržela v posledních třech měsících na praktiky společnosti Armex Energy na 20 stížností. "Většina z nich směřuje na zdražování cen energií i fixovaných cen, případně na aukce energií, kdy Armex bývá vysoutěženým dodavatelem," upřesňuje za dTest Jaroslav Švehla.

Výrazný nárůst stížností na předčasné ukončování fixací v poslední době eviduje ERÚ. "Dotazy a stížnosti na předčasné ukončování fixací či vypovídání smluv s fixovanou cenou nyní (od září do současnosti) patří mezi vůbec nejčastější, které se spotřebiteli řešíme. Ačkoliv ERÚ před podobnými praktikami varoval už v září, nejde již pouze o společnost Bohemia Energy. Lidé si stěžují i na další společnosti, přičemž v některých případech už ERÚ zahájil šetření," říká mluvčí Michal Kebort.

"V konkrétních případech je vždy nutné posuzovat konkrétní smlouvu a všeobecné obchodní podmínky, co dodavateli, resp. spotřebiteli, umožňují. Jestliže ale smlouva a obchodní podmínky neobsahují žádné výluky, kdy by dodavatel mohl přistoupit k jednostrannému zvýšení ceny i přes sjednanou fixaci, zároveň jde o smlouvu na dobu určitou, potom by spotřebitel na sjednaných podmínkách měl trvat a na změnu nepřistupovat," doporučuje Kebort.

Nefér přístup, varuje ERÚ

Princip fixace také někteří dodavatelé obcházejí přes smlouvu na dobu neurčitou - dodavatel sice s cenou sice hýbat nemůže, zato však může jednoduše vypovědět smlouvu jako celek, varuje dále ERÚ. Když se mu produkt přestane vyplácet, například kvůli růstu ceny energií na burzách, smlouvu vypoví a po uplynutí tříměsíční zákonné lhůty ukončí celý produkt.

"Spotřebitel je z principu slabší smluvní stranou, a tak na něj nahlíží i zákon. Jestliže dodavatel zákazníkům tvrdí, že jde o fixaci na dva roky, ale moc dobře ví, že fixaci nemusí díky výlukám nebo formě uzavírané smlouvy dodržet, určitě to není férový přístup. Stejné je to s vnucováním nových smluv a dodatků, jestliže na to nemá dodavatel nárok. U některých dodavatelů už naše šetření běží a zřejmě nezůstane jen u nich," upozorňuje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Dále se podle úřadu objevují případy, kdy dodavatelé prodají takzvanou odštěpnou část závodu, tedy část podniku včetně jejích klientů. Nový dodavatel pak ruší stávající smlouvy a spotřebitele nutí podepsat nové. Jestliže ale smlouva nezahrnuje žádné výluky, kterých by mohl nový dodavatel využít, postupovat takto nemůže.

"Jedinou obranou proti nekorektnímu přístupu některých dodavatelů je opatrnost, nutnost bedlivě si prostudovat smlouvu i všeobecné obchodní podmínky. Pouze to, co je v nich psáno, je skutečně dáno. Podezření na protizákonný postup dodavatelů energií samozřejmě spotřebitelé mohou hlásit na ERÚ, který tyto případy prověřuje," doplňuje úřad.

ERÚ obecně nedoporučuje ani samotné spotové produkty. Takové nabídky mohou být podle něj nebezpečné právě ve chvíli, kdy ceny na burzách rostou.

"Ukázkovým negativním příkladem jsou například potíže španělských spotřebitelů, kde byly podobné smlouvy velmi rozšířené. Zdražení se u tohoto typu produktů promítá prakticky okamžitě do koncové ceny a je jen na spotřebiteli, aby burzovní vývoj neustále sledoval. Riziko rychlého zdražování totiž dodavatel plně přenáší na spotřebitele," upozornil úřad.