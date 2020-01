Tvrdší metr na živnostníky a 11 tisíc všem. Chystaná reforma penzí může být radikální

Současný důchodový systém

Současný důchodový systém s drobnými úpravami platí od roku 1996. Má svá specifika. Je hodně solidární, lidé s vyššími příjmy "dotují" ty s nižšími výdělky.

Zároveň je přísný: po žadatelích o důchod vyžaduje určitý věk, dnes je to v rozmezí od 60 do 63 let podle počtu dětí, pro ročníky 1965 bude platit maximální hranice 65 let bez rozdílu, zda jde o ženu, či muže. A nutné je mít odpracováno 35 let.

Český důchodový systém je také uzavřený do sebe. Jak velký důchod žadatel bude mít, se totiž dozví až těsně před penzí. A to je problém. Lidé netuší, co je čeká, a tak stáří moc neřeší.

Přitom důchodců přibývá, naopak pracovníků, kteří do důchodového systému ze svých mezd přispívají, ubývá. Výdaje na důchody tedy porostou, příjmy budou nižší. "Je proto nutné rozpracovat a otevřít v diskusi otázku možností zajištění případných dalších daňových a nedaňových příjmů státního rozpočtu," uvádí se v materiálu komise. Takové vícezdrojové financování je přitom běžné i v ostatních zemích EU.

Podle odborníků se důchodový systém dostal do příliš složité podoby a dochází tak k různým nedorozuměním. Spousta lidí si například myslí, že bude mít důchod 20 tisíc korun, což je nemožné. "Reforma systému je nutná, kvůli udržitelnosti i lepší srozumitelnosti," vysvětlil Aktuálně.cz ekonom Jiří Šatava, který na přípravě důchodové reformy spolupracuje.

Řada zvažovaných principů nového důchodového systému může vypadat z dnešního pohledu radikálně. Na následujících kartách si můžete přečíst podrobnosti o těchto diskutovaných návrzích: