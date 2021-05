Reforma penzí je hotova, bude radikální. Co konkrétně změní návrh týkající se všech

Současný důchodový systém

"Je to poprvé, co resort práce a sociálních věcí předložil k projednání komplexní návrh důchodové reformy v paragrafovém znění. Na základních parametrech panuje shoda. Je pět minut po dvanácté a důchodový systém akutně potřebuje přeměnu. Pevně doufám, že náš materiál, který má tak velkou podporu, budeme moci otevřít na půdě Poslanecké sněmovny a společně dotáhneme změny do konce," říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Současný důchodový systém s drobnými úpravami platí od roku 1996. Má svá specifika. Je hodně solidární, lidé s vyššími příjmy "dotují" ty s nižšími výdělky.

Zároveň je přísný: po žadatelích o důchod vyžaduje určitý věk, dnes je to v rozmezí od 60 do 63 let podle počtu dětí, pro ročníky mladší než 1965 bude platit maximální hranice 65 let bez rozdílu, zda jde o ženu, či muže. A nutné je mít odpracováno 35 let.

Český důchodový systém je také uzavřený do sebe. Jak velký důchod žadatel bude mít, se totiž dozví až těsně před penzí. A to je problém. Lidé netuší, co je čeká, a tak stáří moc neřeší.

Přitom důchodců přibývá, naopak pracovníků, kteří do důchodového systému ze svých mezd přispívají, ubývá. Výdaje na důchody tedy porostou, příjmy budou nižší.

"Penze nemohou být do budoucna kryty primárně z pojistného, jako je tomu v současné době. V Česku takto financujeme 77 % sociálních výdajů, v EU průměrně jen mírně přes 50 %. Bude nutností se zaměřit na reformu daní," vysvětluje ministryně. Vícezdrojové financování je přitom běžné i v ostatních zemích EU.

"Spolu s daňovou reformou se musíme vypořádat také s jednou nespravedlností, a tou jsou vysoké daně pro pracující důchodce," dodává Maláčová. Podle ní je reforma systému nutná kvůli udržitelnosti, spravedlnosti i lepší srozumitelnosti.

Na následujících kartách si můžete přečíst o nejdůležitějších změnách, které reforma nabízí: