Drobní investoři se po GameStopu zaměřili na stříbro. Jeho cena je nejvýše za osm let

Americký jazzový zpěvák Tony Bennett již pátým rokem trpí Alzheimerovou chorobou. Napsala to agentura AP s odkazem na časopis vydávaný Asociací osob v důchodovém věku. Podle něj čtyřiadevadesátiletý Bennett zažívá "čím dál méně okamžiků", kdy je plně při smyslech. Přesto dál cvičí a dvakrát týdně piluje svůj devadesátiminutový koncertní program s klavíristou Leem Musikerem.

Se zpěvem problém nemá. "Už to není ten samý Tony jako dřív," řekla časopisu jeho manželka Susan. "Ale když zpívá, pořád to je ten samý Tony," zdůraznila. Bennett je hvězdou amerických hitparád od 50. let minulého století. V 90. letech oslovil novou generaci posluchačů díky pořadu MTV Unplugged, v poslední dekádě mělo úspěch jeho albem duetů se zpěvačkou Lady Gaga. V letech 1997 a 2014 vystoupil v Česku.