Konec drahého roamingu nestačí. Teď zlevní i volání do zahraničí, dohodli se europoslanci

Z Česka do Španělska pod šest korun za minutu. (ilustrační foto) | Foto: iStock

Přeshraniční hovor v rámci EU by měl stát maximálně šest korun, zlevní i SMS.

Brusel - Zástupci Evropského parlamentu a zemí Evropské unie se dohodli na pravidlech, která kromě jiného zlevní telefonování do jiné země unie, možná už od příštího května.

Politická dohoda na podobě nového kodexu pro elektronické komunikace je především krokem v přípravě pravidel, která mají unii připravit na dobu sítí příští generace s vysokou rychlostí a širokým pokrytím.

Místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip výsledek vyjednávání ocenil. "Zvýší to propojení Evropy i její konkurenceschopnost. Pokládáme základy rozvoje sítí páté generace (5G) v EU," poznamenal. Příslušné spektrum by mělo být k dispozici na konci roku 2020.

Českou europoslankyni Ditu Charanzovou těší, že pomohla prosadit návrh, aby hovory do jiných zemí EU nestály v budoucnu více než šest korun. Noční dohoda nakonec určuje, že horní hranice nemůže přesáhnout 19 centů (4,87 koruny) za minutu plus daň. Cena za textovou zprávu by neměla přesáhnout šest centů (1,54 koruny) a DPH.

Noční dohodu má Charanzová za velké vítězství pro občany. "Jsem ráda, že je pod ní podepsána Česká republika. Z mého pohledu se jedná o první krok k tomu, abychom domácí a mezinárodní hovory v rámci EU brzy využívali za naprosto stejných cenových podmínek," uvedla.

Roamingové poplatky při volání ze zahraničí byly zrušeny už loni. Nastala tak situace, kdy telefonní hovor přes hranici různým směrem stál různé částky.

Nová pravidla mají zajistit i dostupnost spolehlivého internetu, lepší ochranu spotřebitelů včetně možnosti kompenzace při potížích u přechodu mezi operátory, a také například zavádějí evropský systém mobilního varování. Nyní je čeká ještě schválení v europarlamentu a v Radě EU. Pak budou mít státy dva roky na to, aby pravidla převedly do svého vlastního práva.