Deset tisíc měsíčně navíc, když opustíte rodičovskou dříve. Rodičům pomáhá nový bonus

V minulosti patřily matky na rodičovské dovolené k odstrkované skupině. To bylo ale v době, kdy míra nezaměstnanosti atakovala devět procent a na trhu práce si firmy mohly z kandidátů vybírat. Dnes je situace opačná a firmy vítají rodiče s otevřenou náručí. A aby je nalákaly k návratu do práce, rozšiřují nabídku zaměstnaneckých benefitů. A například ING banka vsadila i na finanční bonusy.

Minimální nezaměstnanost nutí firmy k tomu, aby byly stále kreativnější v nabídce benefitů. A to i těch, které míří na rodiče s malými dětmi.

"Problém je zejména v tom, že stále mnoho rodičů zvažuje, zda se jim od dvouletého dítěte vyplatí odejít do práce, když nemají jinou alternativu než placené hlídání nebo drahou komerční školku. Šance umístit dítě do dotované školky je skoro nulová. A tak pouze čtyřiačtyřicet procent žen s dítětem ve věku do pěti let pracuje," říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Podle něj jsou firemní benefity, které umožňují ženám lépe skloubit práci a péči o rodinu, v současné době velmi aktuální téma. "Ideální jsou firemní školky a dětské kluby umožňující pracujícím ženám mít děti nablízku. Snižují časový stres spojený s dojížděním a vyzvedáváním dětí. Návrat do zaměstnání ulehčí i širší nabídka částečných úvazků, větší flexibilizace práce nebo zavedení sdílených pracovních míst," dodává Michal Novák.

Právě finančním bonusem se rozhodla nyní pomoci svým zaměstnancům ING banka. "Mnoho našich kolegů na rodičovské dovolené projevilo zájem se vrátit do práce, zejména na zkrácený pracovní úvazek, ale není pro ně snadné finančně i organizačně tento návrat zvládnout. Je pro nás důležité podpořit je, navíc si takto zaměstnanci udržují odbornost a je potom jednodušší přejít na plný úvazek," uvedla HR ředitelka ING banky Hedvika Holá.

O příspěvek může požádat každý rodič, který na mateřské nebo rodičovské dovolené strávil alespoň šest měsíců. Podmínkou je, že je jeho dítě mladší tří let a v pracovních dnech je v některém z předškolních zařízení nebo o něj pečuje někdo jiný než druhý rodič.

"O příspěvek je mezi zaměstnanci zájem. Již o něj požádalo osm zaměstnanců, mezi nimi je i jeden muž," dodává Holá. Firma nabízí všem zaměstnancům, jejichž náplň práce to umožňuje, také zkrácené úvazky či flexibilní práci z domova, o které je velký zájem.

Peníze pomohou, pro rodiče je důležitá i flexibilita

Jan Pivoňka z ManpowerGroup radí firmám zůstávat se zaměstnanci na rodičovské v pravidelném kontaktu. Snižují tak riziko, že jim "utečou" ke konkurenci.

"V případě, že třeba existuje interní časopis, je dobré jim ho posílat, zvát je na firemní neformální akce, případně zapojit je do vzdělávacích aktivit, pokud jsou na to prostředky. Velmi záleží, do jaké míry firma o zaměstnance skutečně stojí," říká Pivoňka.

Doplňuje, že je důležité, aby se zaměstnavatel choval fér a nesnažil se vracející se rodiče přijmout zpět na horší pozici nebo za horších podmínek, než jaké byly sjednány před mateřskou dovolenou.

Finanční příspěvek, ovšem pouze jednorázový, poskytuje také pražská pobočka globální společnosti ExxonMobil. "Doplňkové formy pomoci a motivace, jako je třeba finanční příspěvek při brzkém návratu do zaměstnání, fungují v případech, kdy je hlavní překážkou finanční nedostupnost soukromých zařízení pro děti do věku tří let," vysvětluje poskytnutí netradičního bonusu rodinná poradkyně firmy Silvia Čebekovská.

Doplňuje, že rodiče vracející se z rodičovské si cení ale především nabídnuté flexibility. "Čas příchodu a odchodu z práce, délka pracovní doby v jednotlivých dnech, délka úvazku, možnost práce z domova, to vše je třeba přizpůsobit individuální potřebě každého rodiče, o to více v případě rodičů samoživitelů. A za to jsou nejvíce vděční," dodává Čebekovská z ExxonMobilu.

V nabídce je školení i příspěvek na chůvu

Personalistka Alžběta Honsová ze společnosti Randstad rozděluje současné rodičovské benefity na dva typy. "Jednak jsou to ty, které udržují kontakt s rodiči po dobu jejich mateřské či rodičovské dovolené, a pak jsou to benefity, které je motivují k návratu, respektive jim návrat usnadňují," vysvětluje dělení.

Pracovní benefity spojené s rodičovstvím Benefity "udržovací" na mateřské, rodičovské - Matky (rodiče) jsou součástí celofiremní komunikace, jsou zvány na firemní akce, nabízejí se i jim nové pozice a primárně jim pozice se zkráceným úvazkem, zvou se na různá školení do firmy. "Zejména matky malých dětí s ohledem často složité ladění pracovního a soukromého života zcela rezignují na svůj osobní rozvoj, vzdělávání. To je přitom klíčové pro další profesní i kariérní růst, úspěšný návrat na pracovní trh," vysvětluje k tomu Jana Skalková, z iniciativy Byznys pro společnost. - Zaměstnavatelé poskytují i právní či administrativní podporu a poradenství týkající se rodičovství nebo kariérního rozvoje. - Možnost přivýdělku, tedy nějaká pracovní agenda i během mateřské, rodičovské - ať již jejich původní nebo úplně jiné, nicméně u stávajícího zaměstnavatele. - "Stále více firem nabízí benefity, podporující otce nově narozených dětí. Některé nabízí otcům nově narozených dětí možnost čerpat až 6 týdnů plně placeného volna. Otcové si tento benefit velmi pochvalují," říká Jana Skalková, z Byznys pro společnost. Benefity motivační k návratu a udržující - Pomoc s péčí o děti - vlastní mateřská školka, chůva na pracovišti placená zaměstnavatelem, benefit v podobě příspěvku na chůvu/umístění dítěte do soukromého předškolního zařízení, iniciace a podpora fungování dětské skupiny na pracovišti, firemní "rezervovaná" místa v nějaké státní mateřské školce. - Flexibilita po návratu do práce - nastavení pracovní náplně a pracovního místa "na míru" možnostem a potřebám daného člověka, možnosti zkráceného úvazku, homeoffice, plovoucí pracovní doby. - Finanční příspěvek po návratu do práce.