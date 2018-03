Daňový balíček ministryně Schillerové: Zaměstnanci ušetří výrazně víc než živnostníci

před 51 minutami

U zaměstnanců počítá ministerstvo financí s průměrnou úlevou o 60 procent vyšší než u živnostníků. Větší prospěch ze snížení daní pak budou mít chudší zaměstnanci než ti bohatší.

Praha - Ministryně Alena Schillerová (za ANO) nese na vládu daňový balíček, který zruší dosavadní superhrubou mzdu a mírně sníží daně. Jenže ne všem stejně. U zaměstnanců počítá ministerstvo financí s průměrnou úlevou o 60 procent vyšší než u živnostníků.

Daňový balíček má stát veřejné rozpočty 22,3 miliardy korun. To už je ale částka po započtení pozitivních dopadů z dodatečného výběru DPH a dalších nových příjmů.

Zaměstnancům chce Schillerová podle návrhu daňových změn nechat 22,9 miliardy a živnostníkům 3,5 miliardy korun ročně. A zaměstnanec může být v tomto srovnání spokojenější. Pokud se 22,9 miliardy rozdělí mezi více než čtyřmi miliony zaměstnanců v Česku, polepší si každý v průměru o 5657 korun za rok. O 3,5 miliardy se pak podělí necelý milion živnostníků. Na každého tak připadne "jen" 3530 korun.

U živnostníků je počítání o to složitější, že po zavedení daně z hrubé mzdy ve výši 19 procent jejich daňový odvod stoupne o 2,3 miliardy. Ale to více než vykompenzuje nová možnost odpočtu tří čtvrtin zaplaceného pojistného od daňového základu, což přijde státní rozpočet na 5,8 miliardy. "My jsme hledali formu kompenzace pro živnostníky, protože nemůžeme pomoci jen zaměstnancům," vysvětluje ministryně v rozhovoru pro aktuální číslo týdeníku Ekonom.

Uvedené průměrné částky odpovídají modelovým příkladům, které představilo ministerstvo financí. U zaměstnance s 25 tisíci příjmu vyšla ministerským úředníkům úspora 275 korun měsíčně, u padesátitisícového platu 550 korun a u stotisícového 1100 korun. Po přepočtu za rok se částky pohybují od 3300 do 13200 korun.

U živnostníků je to složitější. Řezník, který vydělává 40 tisíc měsíčně, změny nepocítí, protože uplatňuje 80procentní výdajový paušál a žádné daně již teď neplatí. Ale třeba advokát s 140 tisíci měsíčně v modelovém příkladu ušetří při výdajovém paušálu 40 procent na daních 2660 korun. Taxikář může uplatnit paušál 60 procent a s 80 tisíci měsíčně si polepší o 3049 korun. Výhodnost navržených změn se tak odvíjí od výdajových paušálů. Na ty se ministryně Schillerová bojí sáhnout.

To není jediná dělicí čára v daňovém balíku. Větší prospěch ze snížení daní budou mít chudší zaměstnanci než ti bohatší. Ministerstvo navrhuje snížení efektivní sazby o více než procentní bod z nynějších 20,1 procenta na 19 procent. U dosavadní solidární přirážky, de facto druhého daňového pásma pro bohatší, to bude výrazně méně, jen desetiny - z nynějších 23,4 procenta na 23 procent.

Hnutí ANO tak chce snižovat daně všem, ale více těm hůře vydělávajícím: "Přistupovali jsme k tomu pragmaticky, že skutečně chceme více pomoci těm nízkopříjmovým, kteří méně přispívají do společného koše, ale na druhé straně i na snižování daní vydělají méně," argumentuje ministryně.

Přestože speciálně u živnostníků existuje spousta možných variant, jak na ně daňový balíček dopadne, z celkových čísel vyplývá, že pokud budou změny schváleny vládou a parlamentem, od ledna 2019 si relativně nejvíce polepší zaměstnanec s výdělkem do čtyřnásobku průměrné mzdy, tedy zhruba 120 tisíc měsíčně. Na pomyslném druhém místě se ocitnou zaměstnanci, kteří vydělávají více než čtyřnásobek průměrné mzdy. A nejméně si polepší jako celek živnostníci.